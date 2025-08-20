“Una pérdida terrible”: soldados ucranianos rechazan cesión de territorio a Rusia

El humo se eleva desde el lugar de un ataque ruso hacia un edificio residencial de cinco pisos en Kramatorsk, en la región de Donetsk. Foto: EFE - YEVHEN TITOV

Desde la invasión rusa de Ucrania de 2022, incluso desde un poco antes, el presidente Volodímir Zelenski ha buscado abrir una mesa de diálogo con el mandatario ruso, Vladímir Putin. En los últimos días, líderes europeos y los jefes de Estado de las naciones en guerra, que aún no se han reunido cara a cara, han participado en negociaciones en las cuales se ha insinuado la posibilidad de que Ucrania ceda parte de su territorio a Rusia. Sin embargo, unos soldados en el frente de batalla advierten que “sería una pérdida terrible”.

La realidad de los soldados ucranianos

El medio The Guardian narró cómo avanza la guerra mientras sus líderes negocian un eventual fin del conflicto bélico. En su reporte aparecen los combatientes del batallón 150.º de reconocimiento y ataque de Ucrania, quienes, como muchos otros, expresaron preocupación por la situación.

Zelenski, junto con su homólogo estadounidense, Donald Trump, prometió una “excelente protección” para Ucrania, en el marco de garantías de seguridad que el líder ucraniano venía solicitando tanto a sus pares europeos como al presidente norteamericano.

Tras conocerse esa declaración, los soldados del 150.º recibieron la noticia. Uno de ellos preguntó con ironía: “¿De quién?”, y acto seguido soltó una risa. Su comentario refleja el ambiente de incertidumbre, dado que Estados Unidos ha mostrado una posición ambivalente en su compromiso de defensa hacia Ucrania.

En su rutina, marcada por más de tres años de guerra, los soldados continúan con operaciones de ataque. Una noche salieron con un dron bombardero: lo ensamblaron, colocaron dos explosivos y lo lanzaron. Luego se alejaron lo más rápido posible porque, como contó uno de ellos a The Guardian, “el momento más peligroso es después del lanzamiento”. El mismo combatiente admitió sentirse “temeroso de que la vigilancia rusa detecte rápidamente el dron tras el despegue”.

Mientras las negociaciones avanzan, los enfrentamientos no cesan. Según las autoridades de Donetsk, el martes por la mañana una persona murió y tres resultaron heridas en Dobropillia, una aldea en la primera línea del frente y objetivo constante de los bombardeos rusos. En Kostiantynivka, a 48 kilómetros al este y bajo riesgo de quedar cercada, fallecieron tres personas y otras cuatro resultaron heridas. Solo en las últimas horas, las tropas rusas ejecutaron 67 ataques en las inmediaciones de Dobropillia.

El batallón 150.º tiene como misión impedir la concentración de tropas rusas y desarticular su logística antes de una ofensiva prevista para el otoño. Su comandante, Denys Bryzhatyi, un exestudiante de derecho de 32 años, aseguró ante el medio británico que no actúa movido por “ideología política”, al ser consultado sobre la posibilidad de que Ucrania pague un precio territorial por la paz. Sin embargo, advirtió que entregar lo que queda de la provincia de Donetsk (una exigencia de Putin) sería un desastre a largo plazo para su país.

Perder Donetsk, explicó, abriría el camino hacia Járkov, Dnipropetrovsk y Zaporiyia, zonas mucho menos protegidas, lo que supondría una pérdida estratégica devastadora.

En ese mismo tono, un soldado originario de Lugansk, conocido como Puma, confesó que las conversaciones diplomáticas lo distraen. Otro combatiente, apodado Optimus, fue más directo: “¿Qué sentido tiene ceder Donetsk a Rusia? Después de todos los sacrificios que hemos hecho, de la gente que hemos perdido. Si hubiéramos querido hacerlo, podríamos haberlo hecho justo al principio de la guerra”.

