Israel moviliza 60.000 reservistas para tomarse Ciudad de Gaza y aprueba nuevos asentamientos

Así se ve desde el lado israelí el norte de la Franja de Gaza. Foto: EFE - ATEF SAFADI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ejército israelí emitió este miércoles alrededor de 60.000 órdenes de reclutamiento para soldados en la reserva, tras la aprobación la noche anterior por el ministro de Defensa, Israel Katz, de los planes militares para tomar la Ciudad de Gaza, según informó la propia institución castrense.

“Como parte de los preparativos para la siguiente fase de la operación, esta mañana se emitieron aproximadamente 60.000 órdenes de reclutamiento para reservistas”, escribió en su cuenta de X el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee.

Adraee añadió, además, que 20.000 reservistas previamente movilizados recibirán notificaciones para extender sus órdenes de servicio. Un oficial israelí, que habló con la prensa internacional poco antes este miércoles, indicó que el Ejército ya ha comenzado los preparativos para expandir la ofensiva hacia la Ciudad de Gaza.

Según explicó, hay tropas operando en Yabalia, al norte de la capital del enclave, y en el barrio de Zeitún, donde los ataques se han intensificado desde que, hace casi dos semanas, el gabinete de seguridad israelí aprobó la toma de Gaza y otras zonas costeras, lo que obligaría al desplazamiento hacia el sur de más de un millón de personas.

El oficial no precisó cuándo comenzarán las evacuaciones ni cuándo ingresarían las tropas a la ciudad, pero aseguró que la operación se desarrollaría en varias fases. Medios israelíes señalan que los combates podrían prolongarse hasta principios de 2026.

Israel aprobó nuevos asentamientos en Cisjordania

Este miércoles, Israel dio el visto bueno definitivo al polémico plan para expandir los asentamientos junto a Jerusalén Este, en la zona conocida como “E1”, que impediría el acceso a la ciudad desde Cisjordania ocupada y dificultaría el establecimiento de un Estado palestino contiguo.

En un comunicado, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, confirmó la decisión de la Administración Civil israelí y dijo que “borra en la práctica la ilusión de los ‘dos Estados’ y consolida el control del pueblo judío sobre el corazón de la Tierra de Israel”.

“El Estado palestino está siendo borrado de la mesa, no con eslóganes, sino con acciones. Cada asentamiento, cada barrio, cada vivienda, es un nuevo clavo en el ataúd de esta peligrosa idea”, aseguró uno de los principales impulsores de la colonización de los territorios palestinos ocupados.

Con su decisión, la Administración Civil -el órgano gubernamental israelí que administra en Cisjordania- aprueba la construcción de 3.410 viviendas en el E1, un terreno de 1.200 hectáreas al este de Jerusalén, habitado por varias comunidades beduinas palestinas.

El terreno forma parte del asentamiento israelí de Maale Adumim, el tercer más poblado de Cisjordania ocupada, con 40.000 habitantes, y considerado ilegal según el derecho internacional.

Además, el proyecto incluye la construcción de una nueva carretera que separaría el tráfico palestino del israelí, y desplazaría el control militar para entrar a Jerusalén Este (la parte palestina de la ciudad, anexada unilateralmente por Israel en 1980 y reclamada por los palestinos como capital de su futuro Estado) hasta 14 kilómetros al este.

“Se trata de una decisión consciente por parte de Israel para implementar un régimen de ‘apartheid’. Si la comunidad internacional se toma en serio la paz y un Estado palestino, es urgente tomar medidas efectivas para prevenir que Israel expulse a los palestinos en la zona E1”, dijo en un comunicado Aviv Tatarsky, investigador en la ONG israelí Ir Amim.

Durante décadas, las autoridades israelíes rechazaron dar su visto bueno al plan por la presión de la comunidad internacional, que teme que la expansión de los asentamientos impida el establecimiento de un Estado palestino contiguo, con Jerusalén Este como capital.

Sin embargo, tras la llegada al poder de Benjamin Netanyahu en 2022, al frente de una inédita coalición con la ultraderecha, los principales defensores de la colonización de los territorios palestinos, el Gobierno israelí ha aprobado un número sin precedentes de nuevos asentamientos y confiscaciones de tierras.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com