Unión Europea suspende acuerdo que facilitaba obtención de visas para los rusos

Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea acordaron el miércoles suspender un beneficio que facilitaba las visas para los ciudadanos rusos, pero no avanzaron hacia una prohibición más amplia.

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dijo que los ministros reunidos en Praga acordaron que las relaciones con Rusia no pueden seguir “como de costumbre” y que el acuerdo de facilitación de visas debería ser “suspendido totalmente”.

Borrell explicó que esto hace “más difícil” y más “larga” la obtención de permisos de ingreso al bloque para ciudadanos rusos.

Por lo mismo, se espera que el número de nuevas visas emitidas se reduzca “significativamente”.

En una concesión a los países del este de la UE que querían un acuerdo más duro, Borrell explicó que los Estados que tengan frontera con Rusia pueden “tomar medidas a nivel nacional para restringir la entrada en la UE”.

Sin embargo, el diplomático indicó que cualquier medida tiene que ajustarse a las normas de la zona común del bloque Schengen y destacó que es importante que los miembros de la sociedad civil puedan seguir viajando a la UE.

Antes de la cita, Polonia y los tres países Bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, habían declarado que consideraban la posibilidad de vetar a los viajeros rusos, si la UE en su conjunto no lo hacía.

Opiniones divididas sobre las visas a los rusos

“Visitar #Europa es un privilegio, no un derecho humano. Los viajes aéreos desde RU están cerrados. Significa que mientras los países Schengen emiten visas, los vecinos de Rusia llevan la carga (FI, EE, LV: puntos de acceso únicos). Es hora de acabar con el turismo de Rusia ahora”, dijo en Twitter la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, una de las impulsoras de sanciones más drásticas.

Estonia decidió prohibir la entrada incluso a los ciudadanos rusos que ya tienen visa emitida por el país y ahora busca hacer lo mismo con las personas que han conseguido visado a través de otros Estados de la UE.

Finlandia, por su parte, anunció que a partir del 1.° de septiembre limitará las visas turísticas al 10 %.

En la orilla de quienes se oponen han estado Alemania y Portugal, que creen que el veto afectaría a los opositores del Kremlin que busquen o necesiten salir del país para protegerse.

En el continente es posible viajar con la visa Schengen en 22 países del bloque y otros como Suiza.

Los 26 países del espacio Schengen recibieron tres millones de solicitudes de visas el año pasado. Según datos citados por AFP, las peticiones de ciudadanos rusos representaron el mayor grupo, con 536.000, de las que solo un 3 % fueron rechazadas.

El pedido de Ucrania para vetar a los rusos

Volodímir Zelenski a comienzos de este mes levantó una polémica tras proponer que los países prohíban en sus territorios la entrada de los ciudadanos rusos. Lo dijo en una entrevista con The Washington Post.

Según Zelenski, las sanciones que se han impuesto contra Rusia son insuficientes. “Las sanciones más importantes son cerrar las fronteras, porque los rusos le están quitando la tierra a otra persona”, cita el Post.

Zelenski también dijo que los rusos deberían “vivir en su propio mundo hasta que cambien su filosofía”. Frente a la realidad de que no todos los ciudadanos comparten las decisiones de Putin, y que de hecho muchos han dejado el país huyendo del gobierno de Moscú, el presidente de Ucrania señaló que esa distinción no importa.

“Entonces lo entenderán”, dijo al Post. “Dirán: ‘Esta [guerra] no tiene nada que ver con nosotros. No se puede responsabilizar a toda la población, ¿verdad?’. Sí se puede. La población eligió a este gobierno y no lo combate, no lo discute, no le grita”, agregó.

A esto, el Kremlin no tardó en responder. Dijo que la idea “rebasa todos los límites”. Su portavoz, Dmitry Peskov, citado por la AFP, aseguró que “la irracionalidad del pensamiento en este caso rebasa todos los límites”. Añadió: “Cualquier intento de aislar a los rusos o a Rusia es un proceso que no tiene perspectivas”.

