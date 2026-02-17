Vaticano cuestiona la “Junta de Paz” de Trump y reafirma liderazgo de la ONU en conflictos

El papa León XIV dirige el Ángelus dominical desde su oficina con vista a la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, el 8 de febrero de 2026. Foto: EFE - RICCARDO ANTIMIANI

El Vaticano no participará en la “Junta de Paz”, el organismo internacional promovido por el presidente estadounidense Donald Trump, informó el martes el secretario de Estado de la Santa Sede.

La junta, que preside Trump, fue concebida inicialmente para supervisar la tregua en Gaza y la reconstrucción del territorio tras la guerra entre Hamás e Israel.

Pero su propósito ha evolucionado desde entonces hacia la resolución de todo tipo de conflictos internacionales, lo que ha suscitado temores de que el presidente estadounidense quiera crear un rival de las Naciones Unidas.

El cardenal Pietro Parolin, número dos del Vaticano, dijo que el Vaticano no estará involucrado en la “Junta de Paz” de Trump e instistió en el papel de la ONU.

“Para nosotros, hay algunas cuestiones críticas que deberían resolverse”, afirmó.

Parolin no precisó cuáles son pero subrayó que “a nivel internacional, por encima de todo, es la ONU la que gestiona estas situaciones de crisis”.

Desde que Trump lanzó su “Junta de Paz” en el Foro Económico Mundial de Davos en enero, al menos 19 países han firmado su carta fundacional.

Los miembros permanentes deben aportar mil millones de dólares para formar parte del organismo, lo que según sus críticos podría convertirlo en una versión “de pago” del Consejo de Seguridad de la ONU.

