Mundo
Europa

Violencia machista en Turquía: policía bloquea protestas mientras aumentan feminicidios

En 2025, Turquía enfrenta una alarmante crisis de violencia de género: 262 mujeres asesinadas y 668 heridas, cifras que revelan una emergencia humanitaria que requiere atención urgente.

Agencia EFE
23 de noviembre de 2025 - 06:58 p. m.
Manifestantes en Estambul protestan contra la violencia de género y la discriminación antes del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Manifestantes en Estambul protestan contra la violencia de género y la discriminación antes del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Foto: EFE - ERDEM SAHIN
La Policía turca ha impedido este domingo la celebración de dos manifestaciones convocadas para protestar contra la violencia machista, que según fuentes oficiales dejó 217 mujeres muertas a manos de hombres en los diez primeros meses del año.

🔑Las claves de las manifestaciones por violencia de género en Turquía (por si tiene afán)

  • La policía turca impidió dos manifestaciones contra la violencia machista en Estambul y Kocaeli.
  • En Kadikoy, unas 300 mujeres se concentraron sin que la policía interviniera.
  • Según erkeksiddeti.org, 262 mujeres han sido asesinadas y 668 heridas por hombres en lo que va de 2025.
  • La mayoría de los agresores son familiares o parejas de las víctimas y los ataques ocurren en el hogar.
  • El Gobierno turco reporta 217 feminicidios en 2025, un 25 % menos que en el mismo periodo del año anterior.

En el distrito de Sisli, en Estambul, los agentes antidisturbios fueron colocando tras un cerramiento a las participantes que acudían a una concentración convocada balo el lema “Derribaremos vuestro violento poder”.

En la provincia de Kocaeli, al sur de Estambul, la Policía también impidió una marcha de protesta, ante lo que las participantes se sentaron en el suelo y comenzaron a gritar “Mujeres, vida, libertad”, según informan los medios locales.

En la zona de Kadikoy, en Estambul, unas 300 mujeres se concentraron también, sin que hubiera aquí actuación policial.

Según un recuento de la plataforma “Base de datos de violencia” erkeksiddeti.org financiada por la Unión Europea, agresores hombres han matado en lo que va de año a 262 mujeres y herido a 668, mientras que otras 408 mujeres murieron en condiciones sospechosas.

Según esa fuente, la mayoría de los homicidas son parientes varones de las víctimas, seguidos de esposos o parejas.

Esa plataforma ha contabilizado en lo que va de 2025 un total de 2.070 actos violentos de hombres contra mujeres, casi un 4 % más que en 2024.

La gran mayoría de las agresiones suceden en el propio hogar de las mujeres.

El Gobierno turco, que no suele facilitar datos de violencia machista, cifró el pasado lunes en 217 el número de mujeres asesinadas en crímenes machistas en lo que va de año, un 25 % menos que en el mismo periodo de 2024.

Por Agencia EFE

