Trump acusa a Ucrania de mostrar “cero gratitud” por su plan de paz

Donald Trump afirmó el domingo, 23 de noviembre que Ucrania no había mostrado gratitud por los esfuerzos de EE. UU. para poner fin a la guerra, mientras negociadores estadounidenses, ucranianos e internacionales se reunían en Suiza para discutir el “plan de paz” que implicaría concesiones significativas a Moscú por parte de Kyiv.

Escribiendo en Truth Social el domingo, Trump evitó culpar a Rusia de la guerra. En cambio, dijo que su predecesor, Joe Biden, era el responsable y había dado “todo” a Kiev por “gratis gratis gratis”. Trump añadió: “EL ‘LIDERAZGO’ UCRANIANO NO HA EXPRESADO NINGÚN AGRADECIMIENTO POR NUESTROS ESFUERZOS, Y EUROPA SIGUE COMPRANDO PETRÓLEO A RUSIA”.

Por otro lado, el presidente polaco, Donald Tusk, puso en duda el origen del “plan de paz” presentado por Donald Trump, luego de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pareciera admitir que el documento fue inicialmente redactado en Moscú.

En una publicación en la red social X, Tusk mencionó que los líderes de Europa, junto con Canadá y Japón, estaban dispuestos a colaborar en una propuesta de 28 puntos, que incluye la cesión de territorio ucraniano a Rusia y concesiones significativas, como la reducción del ejército ucraniano y la prohibición de su adhesión a la OTAN.

Tusk señaló que existían ciertas dudas que debían aclararse antes de iniciar cualquier trabajo y enfatizó la necesidad de conocer con certeza quién fue el autor del plan y dónde se originó.

El documento fue elaborado por Kirill Dmitriev, representante de Vladimir Putin, junto con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff. Las especulaciones basadas en el uso del lenguaje dentro del plan indican que originalmente pudo haberse escrito en ruso y luego traducido al inglés, según The Guadian.

Un grupo de senadores estadounidenses afirmó que Marco Rubio les indicó que el texto no era originalmente de Estados Unidos, sino un documento ruso filtrado intencionalmente por Moscú, que posteriormente Estados Unidos entregó a Ucrania. Sin embargo, Rubio sostuvo después que Estados Unidos sí redactó la propuesta, incorporando contribuciones tanto de Rusia como de Ucrania.​

Autoridades europeas han expresado en conjunto que el borrador del plan restringe la soberanía de Ucrania al eliminar la posibilidad de su adhesión a la OTAN y establecer condiciones estrictas para su incorporación a la Unión Europea. Señalan que su aceptación sentaría un precedente global muy riesgoso, según CNN.

Además, el plan niega la presencia de una fuerza de paz occidental en Ucrania y limita las áreas donde los aviones de la OTAN podrían operar.

Un funcionario comentó que Vladimir Putin busca revertir tres décadas de la arquitectura de seguridad en Europa, exigiendo que las fuerzas militares de la OTAN regresen a sus límites de 1997, previo a la integración de los países bálticos y de Europa central a la alianza defensiva.

