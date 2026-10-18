Francia enfrenta una segunda jornada de protestas y disturbios “sin precedentes”

En los alrededores de la plaza de la República hubo incendios de bicicletas y contenedores, daños a establecimientos y nuevos saqueos. La calle Beaurepaire, en el distrito 10 de París, fue uno de los puntos afectados. Allí la tienda de marca y accesorios Petite Mendigote, fue objeto de actos…

Francia vivió una nueva jornada de manifestaciones por el encarecimiento del costo de vida. Durante la tarde de este domingo, 18 de octubre, se registraron nuevos choques entre manifestantes y policías en diferentes puntos de París, principalmente.

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En los alrededores de la plaza de la República hubo incendios de bicicletas y contenedores, daños a establecimientos y nuevos saqueos. La calle Beaurepaire, en el distrito 10 de París, fue uno de los puntos afectados. Allí la tienda de marca y accesorios Petite Mendigote, fue objeto de actos vandálicos y saqueos.

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(Lea también: Italia y Portugal se suman a las protestas en Europa por la vivienda y el costo de vida)

Según medios locales, la concentración original de este domingo, que inició sobre las 3 de la tarde (hora de Francia), fue dispersada rápidamente con gases lacrimógenos. Sin embargo, los manifestantes tomaron otros lugares de la capital.

Medios locales informaron que un joven de 17 años perdió una mano en la sureña Saint-Étienne por la explosión de una granada lanzada por las fuerzas de seguridad y una adolescente de la misma edad perdió un ojo en Mulhouse (este).

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Las autoridades han reportado una cifra de cerca de 2.000 detenidos entre el sábado 17 y el domingo 18 de octubre, días en los que se intensificó la protesta que inició días atrás con estudiantes y sindicatos que decidieron movilizarse por las condiciones de la educación y el deterioro de los servicios públicos.

El segundo día de protestas en Francia

La situación de este domingo se suma a los desmanes registrados el sábado. Las autoridades francesas calificaron los hechos del 17 de octubre como un acontecimiento "sin precedentes". La vicealcaldesa de París, Lamia El Aaraje, lamentó "un nivel de violencia que, creo, nunca habíamos visto".

Para ayer se había convocado una gran jornada nacional que reunió a estudiantes, sindicatos y diferentes sectores de Francia. El Ministerio del Interior calculó unos 550.000 participantes en todo el país, mientras que la Confederación General del Trabajo (CGT) estimó 800.000.

Aunque muchas marchas transcurrieron pacíficamente, grupos violentos atacaron comercios y edificios públicos hacia el final de la jornada. En la plaza de la República hubo choques entre manifestantes y policías, incendios de vehículos y contenedores y saqueos de establecimientos. Algunos grupos intentaron acercarse al Palacio del Elíseo, sede de la Presidencia.

El ayuntamiento de Limoges, por ejemplo, sufrió un incendio que causó graves daños. En Marsella, manifestantes ingresaron al ayuntamiento y destrozaron elementos de su interior. En Lyon también hubo incendios y saqueos.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó que cerca de 600 policías, gendarmes y bomberos resultaron heridos, y la Federación de Comercio y Distribuciones, al menos 1.500 comercios resultaron dañados en todo el territorio.

🇫🇷 | URGENTE: El reloj de la torre del Ayuntamiento de Limoges en Francia, edificio de 1876 y designado como monumento histórico en 1975, se ha derrumbado después de que fuera incendiado como parte de las protestas. pic.twitter.com/vPNb2GpIJT — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 17, 2026

La respuesta del presidente Emmanuel Macron

El presidente Macron aseguró este domingo que "nada justifica" ni "excusa" los disturbios y saqueos registrados y prometió que los autores de estos actos, que conmocionaron Francia, "pagarán".

"Todos sentimos esta noche rabia y vergüenza (…) Ver las calles de nuestras ciudades devastadas de este modo es insoportable", lamentó el mandatario, que prometió "ayudas rápidas" a los comerciantes afectados por los saqueos, que continuaron este domingo.

Según Macron, los desmanes han sido provocados por "grupos de extrema izquierda" y a "delincuentes".

El mandatario, que desde 2017 enfrentó varias oleadas de protestas sociales y disturbios urbanos, pidió no "confundir" a los vándalos con las cientos de miles de personas que llevaron a las calles sus reivindicaciones "legítimas" en manifestaciones multitudinarias.

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Su esperado discurso a los franceses llega después de que, a lo largo del día, la oposición pidiera explicaciones y respuestas al gobierno.

La líder ultraderechista Marine Le Pen, que lidera los sondeos de la presidencial, criticó un "poder macronista exhausto, agotado, desorientado", y "una profunda crisis de confianza y de autoridad que hace pensar una amenaza sobre la democracia".

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Su rival de izquierda radical Jean-Luc Mélenchon, a quien el gobierno y Le Pen acusan de alentar las protestas, llamó a Macron a responder a las reivindicaciones de los manifestantes y a no "empeorar" la situación.

"El país necesita orden, calma y no una escalada" y "merece una buena elección presidencial", aseguró Macron, que llamó a las fuerzas políticas a "condenar sin ambages" las violencias.

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Francia tendrá sus próximas elecciones presidenciales el 18 de abril y el 2 de mayo del próximo año.

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