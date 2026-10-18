Según informó el diario británico The Guardian, la manifestación del sábado en el centro de Milán comenzó de forma pacífica, pero…

La ola de protestas por el encarecimiento del costo de vida y la crisis de la vivienda, que durante las últimas semanas ha agitado a España y Francia, se extendió este fin de semana a Italia y Portugal. En Milán, una marcha derivó en enfrentamientos con la policía e incendios, mientras que en Lisboa los manifestantes instalaron un campamento de tiendas de campaña en una de las plazas más céntricas de la ciudad.

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Italia y Portugal se suman a las protestas en Europa por la vivienda y el costo de vida

Según informó el diario británico The Guardian, la manifestación del sábado en el centro de Milán comenzó de forma pacífica, pero terminó con enfrentamientos, cuando encapuchados lanzaron piedras, ladrillos y otros objetos contra las unidades antidisturbios y quemaron barricadas improvisadas con mesas de bares.

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La policía respondió con cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Las imágenes posteriores a los incidentes mostraron un vehículo de los carabineros con graves daños. De acuerdo con la agencia LaPresse, al menos dos agentes resultaron heridos y alrededor de 50 manifestantes, muchos de ellos menores de edad, fueron detenidos.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó en redes sociales que, aunque manifestarse es un derecho, "prender fuego a nuestras ciudades no lo es". Aseguró que los "delincuentes" aprovecharon la protesta "para sembrar el caos, atacar a quienes garantizan la seguridad y tomar como rehenes a ciudades enteras".

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El alcalde de Milán, el centroizquierdista Giuseppe Sala, consideró que "las razones de las protestas son comprensibles", pero sostuvo que la violencia contra las fuerzas del orden y los graves daños a la ciudad "no son justificables".

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En la capital portuguesa, los manifestantes instalaron un campamento similar al que surgió en Madrid hace tres semanas para exigir medidas frente a la crisis de la vivienda y el aumento del costo de vida.

Cientos de personas se concentraron por la noche en la plaza del Rossio, en el concurrido centro turístico de Lisboa, después de una marcha que reunió a miles de personas en el país. Los asistentes se comprometieron a pasar la noche en el lugar y muchos cantaron alrededor de la estatua del rey Pedro IV, que preside la plaza.

Los precios de la vivienda en Portugal aumentaron un 124 % entre 2015 y 2024, aproximadamente el doble que el promedio de la Unión Europea, según datos oficiales. El impacto golpea con especial fuerza a los jóvenes y a los habitantes de Lisboa, cuya área metropolitana concentra cerca de una cuarta parte de los más de 11 millones de habitantes del país.

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El primer ministro portugués, Luís Montenegro, dijo que su Gobierno entiende que los ciudadanos quieran "expresar su indignación" por lo que consideran omisiones de las políticas públicas. Sin embargo, advirtió a sus rivales políticos contra la posibilidad de "importar a Portugal climas de inestabilidad y protesta" que, a su juicio, no tienen respaldo en la sociedad portuguesa, en una aparente referencia a las movilizaciones violentas registradas en Francia.

¿Cómo amanecieron las protestas en Francia?

Francia evalúa este domingo los daños causados por los disturbios y saqueos a gran escala registrados en el marco de las protestas contra el encarecimiento del costo de vida, que dejaron al menos 1.800 detenidos.

El caos, calificado de "sin precedentes" por las autoridades, aumentó la presión sobre el presidente de centroderecha, Emmanuel Macron, quien en las últimas semanas también ha enfrentado manifestaciones estudiantiles. El Ejecutivo se dirigirá al país a las 18:00 GMT, después de reunirse con el primer ministro y otros integrantes del Gobierno.

La convulsión se produce a seis meses de las elecciones presidenciales de 2027. Macron no podrá presentarse debido al límite de mandatos, mientras que la ultraderechista Marine Le Pen encabeza los sondeos.

"Al menos 1.800 personas fueron arrestadas y se están llevando a cabo investigaciones para identificar a los autores de estos actos y poder llevarlos ante la justicia", declaró el domingo en X el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, propondrá el martes la creación de una comisión parlamentaria para investigar los disturbios y saqueos, así como la actuación de las fuerzas de seguridad, cuestionada por la oposición y varios alcaldes.

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En París, donde la policía informó de un récord de 855 detenidos, las calles estaban cubiertas de restos calcinados de las barricadas que los manifestantes levantaron con bicicletas, contenedores de basura y otros materiales. En varias zonas se observaban escaparates destrozados y restos de vehículos incendiados.

Tras las manifestaciones, la vicealcaldesa de París, Lamia El Aaraje, lamentó el domingo "un nivel de violencia que, creo, nunca habíamos visto".

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Tanto en la capital como en ciudades como Marsella, Burdeos, Niza y Estrasburgo, jóvenes enmascarados saquearon decenas de negocios durante las manifestaciones, convocadas en todo el país contra la inflación y el alto costo de la vida.

De acuerdo con la Federación de Comercio y Distribución, al menos 1.500 comercios sufrieron daños en el territorio nacional. En el centro-oeste del país, la ciudad de Limoges perdió su ayuntamiento del siglo XIX en un incendio que, según declaró el prefecto local a la cadena LCI, fue provocado deliberadamente por "una horda salvaje".

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El Gobierno de Macron y la candidata presidencial de extrema derecha, Marine Le Pen, responsabilizaron de la violencia a grupos de "ultraizquierda".

Jean-Luc Mélenchon, líder del partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI), que había apoyado abiertamente las movilizaciones, respondió: "Quienes comparten nuestra lucha no tienen nada que ver con el pillaje, el saqueo".

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vinculó los disturbios con la inmigración y exhortó a Francia a endurecer sus normas migratorias. "¡Francia está en llamas! La inmigración de personas procedentes de un mundo totalmente diferente, personas con odio en el corazón, ha destrozado ese país que en su día fue grande", afirmó en su plataforma Truth Social.

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