La Unesco convoca el Premio Mundial de Libertad de Prensa Guillermo Cano 2022

Don Guillermo Cano Isaza nació el 12 de agosto de 1925, en Bogotá, y fue asesinado por sicarios del narcoterrorismo el 17 de diciembre de 1986, en la capital colombiana. / El Espectador Foto: Archivo

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) invita a los gobiernos de los Estados Miembros, en consulta con sus Comisiones Nacionales, así como a las organizaciones no gubernamentales profesionales internacionales y regionales, activas en el campo del periodismo y la libertad de prensa, a nominar candidatos para el Premio Mundial a la Libertad de Prensa 2022.

Este premio fue establecido por el Consejo Ejecutivo de la Unesco, en 1997, en honor a Guillermo Cano Isaza, asesinado director de El Espectador. “Su finalidad es premiar cada año a una persona, organización o institución que haya realizado una contribución notable a la defensa y / o promoción de la libertad de prensa en cualquier parte del mundo, especialmente si han asumido riesgos”. (Le puede interesar: En 2021 la ganadora fue María Ressa, de Filipinas). (Fundación Guillermo Cano celebra el Premio Nobel de Paz concedido a María Ressa).

El galardón es otorgado anualmente, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa (3 de mayo). En una ceremonia especial, el ganador recibe la suma de US$ 25.000. En 2022 el evento tendrá lugar en esa fecha en en Punta del Este, Uruguay.

El premio está financiado por la Fundación Guillermo Cano Isaza (Colombia), la Fundación Helsingin Sanomat (Finlandia), el Namibia Media Trust (Namibia) y la Fundación Democracy & Media Stichting Democratie & Media (Países Bajos). (Más: En 2020 la ganadora fue la periodista colombiana Jineth Bedoya).

Las nominaciones para el premio deben enviarse completando el formulario, en inglés o en francés, y enviándolo antes del 15 de febrero de 2022 por correo postal o correo electrónico a:

g.godoi@unesco.org(enlace envía correo electrónico); f.romer@unesco.org

O a:

UNESCO Communication and Information Sector Freedom of Expression and Safety of Journalists, Section 7, Place de Fontenoy 75007, Paris, France.