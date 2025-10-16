Manifestante muere tras disparo policial en protesta en Perú

Un manifestante gesticula frente a la policía antidisturbios durante una protesta contra el presidente interino de Perú, José Jeri, en Lima, el 15 de octubre de 2025. Foto: AFP - CONNIE FRANCE

El manifestante que murió durante la protesta del miércoles en Lima recibió un disparo de un “suboficial” que será separado de la policía, señaló el jefe de la institución, general Óscar Arriola.

Eduardo Ruiz, rapero de 32 años, murió tras recibir un disparo durante las protestas del 15 de octubre en Lima.

El jefe de la Policía, general Óscar Arriola, identificó al autor como el suboficial Luis Magallanes, quien será separado del cuerpo.

La Fiscalía abrió una investigación por posibles violaciones a los derechos humanos.

Las protestas dejaron más de 100 heridos y 10 detenidos, según la Defensoría del Pueblo.

El presidente interino José Jerí pidió una investigación imparcial en medio de una crisis marcada por la inseguridad y la corrupción.

Eduardo Ruiz, un rapero de 32 años, falleció por la herida de proyectil durante las manifestaciones masivas contra el Congreso y el gobierno recién instalado de José Jerí, en medio de la crisis de inseguridad provocada por el crimen organizado.

“El autor de ese disparo es el suboficial (...) Luis Magallanes, perteneciente a la Dirección de Investigación Criminal”, afirmó Arriola este jueves en conferencia de prensa. Las protestas dejaron además 113 heridos entre uniformados y civiles.

La Fiscalía de Perú informó este jueves 16 de octubre, que está llevando a cabo investigaciones urgentes en el marco de graves violaciones a los derechos humanos por la muerte de un manifestante durante la multitudinaria protesta del miércoles en Lima, contra el Gobierno y el Congreso debido a la crisis de corrupción e inseguridad ciudadana, según la Deutsche Welle.

El Ministerio Público señaló en la red social X que busca esclarecer las circunstancias del fallecimiento de E. R., un hombre de 32 años que recibió un disparo de arma de fuego cerca de la Plaza Francia, en el Cercado de Lima, durante las manifestaciones del 15 de octubre.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía inició investigación preliminar contra los policías que resulten responsables de los delitos de lesiones leves y abuso de autoridad en agravio de los civiles Jean Pierre Niño de Guzmán, Cristian Raymundo, así como otras víctimas por identificar y que… pic.twitter.com/1oGhKAgiD9 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 16, 2025

Según confirmó la Defensoría del Pueblo, la víctima falleció al final de la protesta, que dejó más de 100 heridos, entre ellos 78 policías y 24 manifestantes, además de diez detenidos. Testigos indicaron que un agente policial encubierto disparó mientras intentaba escapar tras ser descubierto por los manifestantes.

El presidente interino, José Jerí, pidió que la investigación sea objetiva para determinar responsabilidades y expresó sus condolencias a la familia. Además, el Ministerio del Interior dispuso investigaciones inmediatas sobre el caso.

Este caso se suma a la tensa situación social y política que vive Perú, donde las protestas masivas exigen un cambio ante la inseguridad y la corrupción.

