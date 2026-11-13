En los últimos años, África occidental se convirtió en una ruta privilegiada para los traficantes que trasladan la droga desde Sudamérica, principal región productora, hacia Europa, donde el lucrativo mercado de la cocaína…

Evaluada en USD 317 millones, es el reflejo del creciente papel de la región en el tráfico mundial de cocaína.

En fotografías difundidas por la policía de Liberia en julio se observan decenas de paquetes de cocaína, algunos con la inscripción "Coco" y otros "Poseidón". Se trata de la mayor incautación registrada en ese país.

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¿Cómo África occidental se volvió un centro neurálgico del tráfico mundial de cocaína?

En los últimos años, África occidental se convirtió en una ruta privilegiada para los traficantes que trasladan la droga desde Sudamérica, principal región productora, hacia Europa, donde el lucrativo mercado de la cocaína experimenta un fuerte crecimiento.

La situación llegó a tal punto que el tráfico de drogas constituye actualmente la "mayor amenaza" para Liberia, estimó en agosto el presidente del país, Joseph Boakai, durante un discurso a la nación, tras varias incautaciones de gran magnitud.

En el marco de una amplia operación contra el narcotráfico, la exvicepresidenta de Liberia, Jewel Howard Taylor, fue detenida por sus presuntos vínculos con una "red internacional de tráfico de drogas".

Esta realidad está lejos de ser exclusiva de ese país. En Sierra Leona, uno de los narcotraficantes de cocaína más buscados de Europa, Jos Leijdekkers, encontró protección entre personas cercanas al presidente Julius Maada Bio y continúa dirigiendo su imperio desde allí con total impunidad.

"Todos los países de África occidental son vulnerables al tráfico de cocaína", señaló a la AFP Lucia Bird, directora para África occidental de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI TOC).

En un informe publicado en marzo pasado, la GI TOC destaca el creciente papel de la región en el comercio de cocaína.

Según las estimaciones de ese informe, alrededor del 30 % de la cocaína consumida en Europa transitó por África occidental en 2025.

Sin embargo, sigue siendo difícil determinar la magnitud de este tráfico, debido a su naturaleza ilegal y a la dificultad para cuantificarlo. El análisis de las incautaciones no constituye un indicador fiable.

Vea también: La cocaína superó al petróleo: las claves del reportaje de The Economist sobre Colombia

Ruta marítima de la droga

Varios factores favorecen el creciente papel de esta ruta, principalmente marítima, en los últimos años.

Gracias a la mejora de sus infraestructuras marítimas y viarias, África occidental se volvió más atractiva para los traficantes. Sus puertos están cada vez mejor conectados.

"Una parte importante de la cocaína será transportada desde América Latina hacia África occidental a bordo de barcos pesqueros y otras embarcaciones que no utilizan contenedores. Allí será descargada y luego cargada nuevamente con destino a Europa", explica Lucia Bird.

"Cuando la cocaína se carga en contenedores en África occidental, parece que el trayecto comienza en ese lugar. De esta manera, se evita el refuerzo de las medidas de vigilancia y los controles en las rutas procedentes de América Latina".

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Mientras Europa refuerza los controles sobre las embarcaciones procedentes de Sudamérica, los cargamentos provenientes de África occidental reciben menos atención por parte de las autoridades aduaneras europeas.

"Pero esto está cambiando, porque la región es cada vez más considerada una zona de riesgo", señala Bird.

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Aunque el transporte de drogas a través de África occidental es más largo y costoso, "el riesgo de que la mercancía sea incautada es menor".

En este sentido, el caso del buque Arconian es revelador. En mayo, la Guardia Civil española realizó frente a las costas de las Islas Canarias la mayor incautación de cocaína de la historia.

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Vea también: De Colombia a Europa: las rutas de coca en el Caribe que siguen pese a lucha antidrogas

El barco había partido de Sierra Leona y tenía previsto dirigirse a Libia. En sus bodegas, la Guardia Civil encontró 30 toneladas de cocaína y armas de fuego.

Los investigadores estiman que la nave tenía previsto transbordar la droga a otras embarcaciones más pequeñas para facilitar su distribución en Europa.

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Al igual que en otras regiones del mundo, el tráfico de cocaína favorece la corrupción de las élites locales.

Además, muchos intermediarios reciben sus pagos en cocaína.

Ante la falta de suficientes contactos para revenderla en Europa, la droga termina inundando el mercado local.

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Así, según el informe de la GI TOC, en la región se observa un "aumento del consumo de cocaína en polvo y, en mucha mayor medida, de crack durante los últimos cinco años", aunque faltan datos para cuantificar el fenómeno.

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