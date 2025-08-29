Tragedia en Mauritania: al menos 49 migrantes mueren en el naufragio de un barco

Según ACNUR, entre enero y agosto de 2024, más de 134.000 refugiados y migrantes partieron por mar desde el norte y el oeste de África hacia Europa. Foto: EFE - SALVAMENTO MARITIMO HANDOUT

Un barco que transportaba migrantes naufragó frente a las costas de Mauritania a principios de semana, causando la muerte de al menos 49 personas y dejando un centenar de desaparecidos, según informaron el viernes las autoridades.

🔑 Migración y naufragio en Mauritania (las claves)

Un barco que partió de Gambia con unas 160 personas a bordo naufragó frente a Mauritania, dejando al menos 49 muertos y alrededor de 100 desaparecidos.

El accidente ocurrió cuando los migrantes, al ver luces en tierra, se desplazaron hacia un lado de la embarcación, provocando el vuelco.

Este hecho se suma a la crisis migratoria creciente en África Occidental, donde miles mueren cada año intentando llegar a Europa. Solo en 2024, más de 10.000 migrantes han fallecido o desaparecido.

La tragedia para poder migrar continua

“Una de nuestras patrullas pudo rescatar a 17 personas”, declaró a AFP un alto funcionario de la guardia costera. “Hasta ahora se han recuperado y enterrado 49 cadáveres, y la búsqueda continúa”, precisó.

El naufragio se produjo la noche del martes cuando los migrantes vieron las luces de la ciudad de Lemjhairat, situada a unos 80 kilómetros al norte de la capital mauritana, y “se desplazaron hacia un lado, provocando el vuelco”.

Según declararon los supervivientes, la embarcación había zarpado de Gambia una semana antes con unas 160 personas a bordo, entre ellas ciudadanos senegaleses y gambianos.

Mauritania, un vasto país desértico situado en la costa atlántica de África occidental, ha experimentado en los últimos meses un flujo creciente de personas que buscan emigrar a Europa.

En esta peligrosa travesía que separa a los dos continentes se producen muchas muertes, dadas las fuertes corrientes oceánicas y la fragilidad de las embarcaciones.

Al menos 10.457 migrantes murieron o desaparecieron mientras intentaban llegar a España por mar en 2024, según la ONG Caminando Fronteras.

