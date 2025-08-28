Maduro agradece a Petro por despliegue militar conjunto en la frontera colombo-venezolana

Archivo del 1 de noviembre de 2022 muestra a los presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro en Caracas; a dos años de su primer encuentro oficial, su relación se ha caracterizado por amistad, moderación y críticas. Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

Nicolás Maduro agradeció este jueves, en un evento con militares, al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por ordenar el despliegue de 25.000 soldados en la región en el Catatumbo.

“La coordinación de la zona binacional número uno avanza. Para el bien de la soberanía, la paz y el futuro de prosperidad de nuestros pueblos fronterizos. Nuestra tierra la vigilamos, la cuidamos, la preservamos nosotros venezolanos y colombianos unidos por la paz”, aseguró Maduro en una rueda de prensa.

Maduro pidió a su ministro de Defensa coordinar con Colombia la protección de la Zona Binacional N.º 1, que incluye Táchira, Zulia y la Guajira, para combatir grupos narcoterroristas y fortalecer la paz y el desarrollo en la región, según el medio venezolano Globo Visión.

Por su parte, el mandatario colombiano indicó que le ordenó al ejército colombiano “ampliar el número de efectivos en el Catatumbo colombiano”.

“Tenemos 25.000 soldados en la zona. No es la tierra la que le gana a la mafia, es la coordinación entre los dos estados quien lo logra”, dijo Petro en un mensaje en su cuenta de X.

La declaración del jefe de Estado ocurre a los pocos días de que se planteara una zona binacional con el régimen de Nicolás Maduro en la frontera colombo-venezolana, según NTN24.

Además, este despliegue militar se realiza en el contexto de un importante operativo naval que el Gobierno de Estados Unidos adelanta en el Caribe para combatir a los cárteles de droga de la región, incluido el denominado Cartel de los Soles, cuya dirección se atribuye a Nicolás Maduro.

