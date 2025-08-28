Lavado de dinero en EE. UU.: Tesoro alerta por redes chinas ligadas a carteles de fentanilo

Autoridades estadounidenses advierten sobre redes chinas de lavado ligadas al narcotráfico. Foto: Getty Images/Science Photo... - WLADIMIR BULGAR/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó una advertencia este jueves, dirigida a bancos y otras entidades financieras, para que refuercen su vigilancia ante posibles redes de lavado de dinero operadas desde China, que estarían involucradas en la venta de fentanilo dentro del país.

🔑Las claves del informe de Departamento del Tesoro de EE. UU.(por si tiene afán)

El Departamento del Tesoro de EE. UU. lanzó una advertencia a bancos sobre redes chinas de lavado de dinero.

Estas redes están vinculadas a carteles mexicanos y al tráfico de fentanilo dentro de Estados Unidos.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) analizó más de 137.000 reportes de operaciones sospechosas por unos US$312.000 millones.

En 2024 se detectó una conexión entre el Cártel de Sinaloa y redes chinas, con US$50 millones lavados.

El gobierno de Donald Trump combina sanciones financieras, control migratorio y presión diplomática para enfrentar el narcotráfico.

“Las redes de lavado de dinero vinculadas a titulares de pasaportes individuales de la República Popular China permiten a los carteles envenenar a los estadounidenses con fentanilo, realizar trata de personas y sembrar el caos en comunidades de toda nuestra gran nación”, dijo John K. Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, en un comunicado.

También señalaron que las redes de lavado de activos chinas estarían involucradas con carteles de droga mexicanos.

El informe recoge el análisis de más de 137.000 reportes de operaciones sospechosas presentados entre enero de 2020 y diciembre de 2024, que suman cerca de US$312.000 millones en movimientos financieros irregulares.

Le recomendamos: EE. UU. niega política de hambre en Gaza y acusa a la ONU de exagerar criterios de hambruna

.@FinCENnews is raising the alarm on Chinese money laundering networks, which pose a significant threat to the U.S. financial system. — Treasury Department (@USTreasury) August 28, 2025

El informe también detalla que en 2024 se descubrió una posible relación entre el Cartel de Sinaloa y redes clandestinas chinas en Estados Unidos, se reportan US$50 millones en lavado de activos que fueron obtenidos por la venta de fentanilo, cocaína, entre otras drogas.

Además, se dice que individuos privados con pasaportes de la República Popular China (RPC) desempeñan un papel significativo en estas redes y pueden, de manera consciente o inconsciente, ayudar a las redes chinas de lavado de dinero a lavar dinero a escala global.

Le podría interesar: Washington celebra, el narco se reorganiza: lo que deja la confesión de Zambada

Según el comunicado, la demanda de los ciudadanos chinos por grandes cantidades de dólares estadounidenses, y la necesidad de los carteles de lavar sus ganancias ilícitas en dólares, ha dado lugar a una relación mutualista. En ella, los carteles venden sus dólares obtenidos ilegalmente a las redes chinas de lavado de dinero, que, a su vez, los revenden a ciudadanos chinos que buscan evadir las leyes de control de divisas de China.

“Estas redes lavan las ganancias de los carteles de la droga con sede en México y participan en otros importantes esquemas clandestinos de movimiento de dinero dentro de Estados Unidos y en todo el mundo. El Aviso y el Análisis de Tendencias Financieras de FinCEN respaldan los esfuerzos continuos del Departamento del Tesoro, junto con nuestras agencias de seguridad y socios internacionales, para llevar a la quiebra a las organizaciones criminales transnacionales y a quienes las facilitan”, aseguró Andrea Gacki, directora del FinCEN, en el comunicado.

También puede leer: Agentes enmascarados en los pasillos: el miedo se apodera de la comunidad migrante

Finalmente, desde el ministerio anunciaron una asesoría oficial que contiene pautas claras para que las instituciones financieras puedan identificar señales de alerta típicas de las redes chinas de lavado. Algunas de ellas son: compra de propiedades mediante empresas fachada, empleo de mulas de dinero, uso de pasaportes chinos, operaciones de comercio ficticio y discrepancias en los ingresos declarados.

Este llamado responde a las políticas del presidente de EE. UU., Donald Trump, que busca erradicar y combatir por medio de sanciones financieras, presión diplomática y control migratorio a los grupos del narcotráfico que su gobierno denominó como terroristas, según Infobae.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com