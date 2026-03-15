Ataques Irán-Israel: Guardia Revolucionaria amenaza de muerte a Netanyahu

Personas queman una imagen del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante una manifestación. Foto: EFE - José Méndez

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La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) lanzó una amenaza directa contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu el 14 de marzo, prometiendo “perseguirlo y matarlo” si sigue vivo, según su medio oficial Sepah News.

Esto surgió tras recientes ataques de Irán contra Israel, dirigidos a la unidad policial de élite Lahav 433 y a un centro de comunicaciones satelitales vinculado con Estados Unidos y la OTAN.

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En respuesta, Israel realizó contraataques sobre instalaciones iraníes. La Guardia Revolucionaria de Irán señaló que la ausencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una reunión de seguridad podría deberse a heridas sufridas en esos ataques, lo que generó especulaciones sobre su estado, aunque no hay confirmación oficial.

“Si este criminal asesino de niños sigue vivo, continuaremos persiguiéndolo y lo mataremos”, declaró la Guardia Revolucionaria en su medio oficial Sepah News.

El servicio de emergencias israelí Magen David Adom reportó dos heridos leves cerca de Tel Aviv por impactos de misiles iraníes: un hombre de 60 años en Bnei Brak, alcanzado por una supuesta bomba de racimo en un edificio residencial, y otro de 70 años en Ramat Gan.

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Adicionalmente, Irán ha acusado a Estados Unidos e Israel de orquestar operaciones de falsa bandera para imputarle bombardeos contra civiles en la región.​

El ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, comparó estas supuestas maniobras con conspiraciones como el 11 de septiembre o el caso de trata de menores de Jeffrey Epstein, en un intento por desviar la responsabilidad de Teherán ante la comunidad internacional.

El Mando Central de las Fuerzas Armadas de EE. UU. (CENTCOM) desmintió categóricamente las acusaciones de Irán en un comunicado oficial publicado en redes sociales.​

“El ministro de Exteriores iraní alega que Estados Unidos emplea drones de ataque unidireccionales contra países del Golfo para culpar a Teherán. Eso es falso”, replicó el Ejército estadounidense, aclarando que sus operaciones se limitan a neutralizar capacidades militares iraníes que amenazan la región.

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