El ayatola misterioso de Irán: EE. UU. dice que está herido; Teherán asegura que gobierna

Imagen distribuida por la agencia MEHR que muestra a Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido ayatolá, que ha sido elegido como líder supremo de Irán. Foto: EFE - MEHR

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En los últimos días ha surgido una gran especulación sobre el paradero y el estado de salud del nuevo ayatolá de Irán, Mojtaba Jamenéi, hijo del difunto líder supremo Alí Jamenéi.

Por su parte, Estados Unidos asegura que podría estar herido o muerto en los ataques recientes, mientras las fuerzas revolucionarias iraníes lo contradicen afirmando que se encuentra en buen estado y al mando.

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El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que el nuevo líder supremo, está “en buen estado de salud” y controla plenamente la situación en el país. Esta declaración se dio en una entrevista con Al Araby Al Jadeed el 15 de marzo, respondiendo a especulaciones por su ausencia pública desde que asumió el cargo hace una semana, donde solo ha emitido mensajes escritos.

El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, afirmó el 13 de marzo que Jamenéi está “herido y probablemente desfigurado” por los ataques, cuestionando su legitimidad al notar que su primer mensaje fue escrito sin video ni audio. No presentó evidencia concreta, pero vinculó esto a la operación que mató a su padre el 28 de febrero.

Según fuentes cercanas a la situación que hablaron con CNN, el nuevo ayatola resultó herido el primer día de los bombardeos estadounidenses e israelíes, hace dos semanas: sufrió una fractura en un pie, un hematoma en el ojo izquierdo y heridas superficiales en el rostro.

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El nuevo ayatolá de Irán, Mojtaba Jamenéi, emitió su primer mensaje escrito el 12 de marzo, transmitido por la televisión estatal sin que él apareciera en video ni audio.

En el texto, Jamenéi presentó condolencias por la muerte de su padre, Alí Jamenéi, y citó el Corán para afirmar que el pueblo iraní reemplaza cualquier pérdida divina con su resistencia, inspirada en figuras como Ammar ibn Yasser. Además, prometió la victoria en la guerra, agradeció a los combatientes por repeler ataques de EE. UU. e Israel y exigió continuar la defensa con “golpes humillantes” al enemigo.

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