Ataques israelíes en Gaza matan al jefe policial central y a otros siete policías

Foto de referencia de un ataque israelí en Beit Lahia, Gaza. Foto: EFE - MOHAMMED SABER

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Un hospital de Gaza informó que recibió los cadáveres de ocho policías, fallecidos el domingo en un ataque israelí contra un vehículo policial en el centro del territorio.

“Han llegado ocho mártires como consecuencia del ataque contra un vehículo policial en la localidad de Zawaida, en el centro de la Franja de Gaza”, indicó en un comunicado el hospital Al Aqsa.

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El Ministerio del Interior de Gaza, un territorio gobernado por el movimiento islamista palestino Hamás, confirmó el balance y señaló que todos los muertos eran policías, entre ellos el jefe de policía de la provincia central, el coronel Iyad Abu Yusef.

La Defensa Civil de Gaza registró cuatro muertos en otro bombardeo israelí, en un momento en que una delegación de Hamás se encuentra en Egipto.

Según el portavoz de Hamás, Hazem Qasem fueron “cuatro civiles, entre ellos una mujer embarazada”, muertos en un bombardeo israelí en el campo de refugiados de Nuseirat (centro).

Interrogado por la AFP sobre estos dos bombardeos, el ejército israelí indicó que está “verificando” las informaciones.

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La delegación de Hamás en El Cairo se entrevistó este domingo con el alto representante para Gaza designado por Estados Unidos, el diplomático búlgaro Nikolai Mladenov, indicó una fuente del movimiento islamista.

“Abordaron las violaciones, incursiones y crímenes israelíes en curso”, afirmó la fuente.

Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar el frágil cese el fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025 tras dos años de guerra.

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