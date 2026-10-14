Colombia inauguró la embajada en Jerusalén: es el décimo país en hacerlo

El ministro de Exteriores estuvo acompañado por su homólogo israelí, Gideon Sa’ar. Allá también estuvieron la embajadora de Colombia en Israel, Tania Gilinski, y la jefa de la misión…

El canciller Omar Bula inauguró la embajada de Colombia en Jerusalén este miércoles. La orden del traslado de la misión diplomática fue uno de los objetivos clave en materia de relaciones exteriores del presidente Abelardo de la Espriella y hace parte de los acercamientos con ese país de cara a la recomposición de las relaciones tras el pasado 7 de agosto.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El ministro de Exteriores estuvo acompañado por su homólogo israelí, Gideon Sa’ar. Allá también estuvieron la embajadora de Colombia en Israel, Tania Gilinski, y la jefa de la misión diplomática en Colombia, Vivian Aisen. Desde ambos lados se habló del fortalecimiento de los lazos y se espera que en las próximas horas continúe la agenda de Bula, en la que están previstos encuentros con altos funcionarios.

Publicidad

Sugerimos: El caso Maricarmen Abascal y los días que están por venir en España

"Agradezco al presidente de Colombia, mi amigo Abelardo de la Espriella, quien me dijo en Buenos Aires, mucho antes de ser elegido: ‘Si soy elegido presidente de la República, trasladaré de inmediato la embajada de Colombia a Jerusalén’. Prometió y cumplió", aseguró el canciller israelí.

¡Es oficial! 🇨🇴🇮🇱



¡Queda establecida la Embajada de Colombia en Jerusalén!



¡Mazal tov y muchos éxitos en esta nueva etapa! Que sea un paso más en el fortalecimiento de los lazos de amistad entre nuestras naciones!



¡Israel y Colombia siempre unidas! 🇮🇱 🇨🇴 pic.twitter.com/39KS8WW6xC — Vivian Aisen 🇮🇱 (@VivianAisen) October 14, 2026

duplicado! Habrá más, si Dios quiere, ¡y pronto! 🇮🇱🇨🇴

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, calificó la inauguración de la Embajada de Colombia en Jerusalén como un día “importante e histórico” para las relaciones bilaterales y para la ciudad, que Israel considera su capital. Sa’ar agradeció al presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, por cumplir su promesa de trasladar la sede diplomática, un compromiso que, según afirmó, le había expresado en Buenos Aires antes de ser elegido.

Le puede interesar

El jefe de la diplomacia israelí señaló que esta es la décima embajada abierta en Jerusalén y aseguró que, desde que asumió el cargo hace menos de dos años, el número de representaciones diplomáticas en la ciudad se ha duplicado. Además, anticipó que espera nuevas aperturas próximamente.

Por su parte, Marcos Peckel, director de la comunidad judía en Colombia, calificó la inauguración de la Embajada colombiana en Jerusalén como un hecho “histórico”. En un mensaje, se refirió a la ciudad como la “capital eterna del pueblo judío y del Estado de Israel” y citó una frase bíblica: “Si me olvidara de ti, Jerusalén, que se olvide mi diestra”.

Histórico. Se inaugura la nueva embajada de Colombia en el corazón de Jerusalem, capital eterna del pueblo judío y del Estado de Israel. “Si me olvidara de ti Jerusalem, que se olvide mi diestra” pic.twitter.com/QaTZmD5bIL — Marcos Peckel (@marcospeckel) October 14, 2026

Muchas embajadas extranjeras en Israel están ubicadas en Tel Aviv. Sin embargo, Colombia se sumó a países como Estados Unidos, Guatemala, Honduras y Paraguay, que tienen sus sedes diplomáticas en Jerusalén. El estatus de la ciudad es objeto de una disputa internacional: Israel ocupó Jerusalén Este durante la guerra de 1967 y posteriormente la anexionó, una decisión que no ha sido reconocida por la comunidad internacional. La ONU considera que el estatus de Jerusalén debe resolverse mediante negociaciones.

Es por esto que el traslado de la embajada colombiana a Jerusalén supone un cambio de postura diplomática frente a Israel y puede interpretarse como un reconocimiento tácito de su soberanía sobre la ciudad.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com