El texto fue presentado por Uruguay en nombre del Grupo de los 77, la coalición más grande de países en desarrollo dentro de la ONU, y China, y fue aprobado por la Segunda Comisión de la Asamblea General, que se ocupa de asuntos económicos y financieros. El resultado final fue de 151 votos a favor, siete en contra y 11…

Colombia hizo parte de la minoría de países que el pasado miércoles, 11 de noviembre, votó en contra de una resolución de Naciones Unidas que reafirma la soberanía permanente del pueblo palestino sobre sus recursos naturales.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Colombia, entre los siete países que votaron con Israel contra Palestina en la ONU

El texto fue presentado por Uruguay en nombre del Grupo de los 77, la coalición más grande de países en desarrollo dentro de la ONU, y China, y fue aprobado por la Segunda Comisión de la Asamblea General, que se ocupa de asuntos económicos y financieros. El resultado final fue de 151 votos a favor, siete en contra y 11 abstenciones. Los siete votos en contra fueron los de Colombia, Estados Unidos, Israel, Micronesia, Nauru, Palaos y Paraguay.

Publicidad

Se trata de una resolución que se vota todos los años y dice que los palestinos y la población árabe del Golán sirio ocupado tienen derechos inalienables sobre su tierra, su agua y su energía. Esta le exige a Israel, como potencia ocupante, que deje de explotar esos recursos, y reconoce el derecho de los palestinos a pedir una indemnización.

El texto también recuerda la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024 sobre la ilegalidad de la presencia israelí en esos territorios. Aunque no es vinculante, como señaló Arab News, muestra lo solos que se quedan Israel y Estados Unidos en este tema, y deja claro el giro que ha tomado Colombia para alinearse con la minoría.

En diciembre de 2025, durante el gobierno de Gustavo Petro, Colombia votó a favor cuando esta misma resolución pasó por el pleno. Sin embargo, no es el único cambio llamativo de este año frente al anterior. Argentina, cuyo gobierno encabezado por Javier Milei votó en contra el año pasado y se ha pronunciado a favor de las acciones de Israel, se abstuvo esta vez en la votación junto con Ecuador, Honduras, Panamá y Costa Rica.

En América Latina, solo Paraguay acompañó a Colombia en el “no”. Brasil, Chile, México, Uruguay, Perú, Guatemala, El Salvador y Nicaragua también votaron a favor. Incluso Canadá, que en otros años votó en contra, esta vez votó a favor junto con todos los países de la Unión Europea.

El giro, cabe destacar, no es sorpresivo, pues el Gobierno de Abelardo de la Espriella expuso cómo se manejaría en este plano desde agosto, cuando retomó las relaciones con Israel que Petro había roto en 2024, reconoció la soberanía israelí sobre los Altos del Golán y abrió una embajada en Jerusalén.

El canciller Omar Bula destacó entonces que Israel “es un socio estratégico, siempre lo ha sido” y que la relación “nunca debió haber sido interrumpida”. Luego, en septiembre, el embajador Mauricio Gaona ya se abstuvo en una resolución que le pedía a Washington dejar participar a la delegación palestina en la Asamblea General.

Le recomendamos: Colombia trasladará su embajada a Jerusalén en un giro de su relación con Israel

Esta vez, en el acta de la ONU no figura ninguna explicación del voto de Colombia, aunque sí quedaron registradas las de los demás. Israel, que pidió la votación, dijo que la resolución “no promueve el desarrollo palestino” y se quejó de que el texto no menciona a Hamás.

Por otro lado, Estados Unidos llamó a la resolución “desequilibrada” y habló de un sesgo institucional contra un solo Estado miembro. La delegación palestina respondió a estas quejas que “Israel no puede fingir que le importa el bienestar del pueblo que ocupa y que está matando”.

Riyad Mansour, observador permanente de Palestina, dijo que la votación vuelve a mostrar el respaldo internacional a los derechos de su pueblo, y agradeció a los países que votaron a favor de la resolución.

En días recientes, Hadas Meitzad, directora de la División de la ONU y Organizaciones Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, visitó Colombia. En diálogo con este diario, destacó la importancia de Colombia, particularmente por el asiento que tiene actualmente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, además del que ostenta en el Consejo de Derechos Humanos, órgano fuertemente criticado por Israel, por cierto.

Según ella, el objetivo de su viaje fue establecer un “diálogo político con el gobierno colombiano sobre asuntos relacionados con la ONU”.

Si bien no se refirió a votaciones específicas, dijo que su intención es contar con el apoyo de Colombia para que la voz de Israel sea “escuchada” en el Consejo de Seguridad cuando se aborden asuntos como Palestina o Líbano.

Publicidad

“No somos miembros del Consejo, pero estamos con frecuencia en el ‘menú’”, explicó.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Publicidad

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

Publicidad

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com