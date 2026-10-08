"El próximo miércoles vamos a inaugurar (…) la embajada colombiana ", dijo Saar en rueda de prensa, y agregó que la República Democrática del Congo también trasladará la suya a esa ciudad "muy pronto".

El canciller israelí, Gideon Saar, anunció este jueves que el próximo miércoles Colombia se sumará a la lista de países con embajada en Jerusalén , mientras que la mayoría de países mantiene la suya en Tel Aviv.

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Colombia trasladará su embajada a Jerusalén en un giro de su relación con Israel

Un funcionario del departamento de prensa de la Cancillería colombiana afimró que el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, viajará a Jerusalén este domingo para asistir a la inauguración días después.

La agenda del canciller colombiano en Israel marca el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral, enfocada en recomponer y normalizar los vínculos diplomáticos tras el distanciamiento de los últimos años. Según indicó la diplomática israelí, uno de los puntos centrales de la visita de Bula será la reapertura oficial de la representación de Colombia en Jerusalén, una decisión que simboliza la reactivación del diálogo de alto nivel y el interés de ambos países por fortalecer su cooperación.

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Casi todos los países con relaciones diplomáticas con Israel tienen sus embajadas en Tel Aviv, ya que Jerusalén no está reconocida por la comunidad internacional como la capital del país.

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Solo Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Fiyi, Nauru y Somalilandia, cuya independencia únicamente ha sido reconocida por Israel, tienen embajada en Jerusalén.

El estatus de Jerusalén es uno de los temas más delicados del conflicto palestino-israelí. Israel se anexionó Jerusalén Este tras haber ocupado Cisjordania en 1967, en un movimiento no reconocido por la ONU.

¿Por qué es importante?

La decisión del gobierno colombiano, liderado por Abelardo de la Espriella, de reabrir la embajada en Jerusalén puede interpretarse como un respaldo implícito a la soberanía israelí sobre la ciudad, desafiando el consenso mayoritario de los organismos internacionales. Para gran parte de la comunidad global y de las Naciones Unidas, este traslado legítima de facto la ocupación de sectores considerados territorio palestino, cuyo estatus final aún debe resolverse mediante negociaciones de paz.

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Esta determinación marca una notable distancia frente a las directrices de la anterior administración de Gustavo Petro, que optó por romper nexos diplomáticos con el país de Medio Oriente en rechazo a las ofensivas contra Palestina. El actual gobierno colombiano prioriza así una alianza estratégica, militar y comercial directa con Israel, apartándose de la tradicional neutralidad multilateral que caracterizaba la diplomacia del país en este conflicto.

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