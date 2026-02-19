Condenan a cadena perpetua al expresidente de Corea del Sur que declaró ley marcial en 2024

Una foto facilitada por el Tribunal del Distrito Central de Seúl muestra al expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol haciendo una declaración final mientras asiste a los alegatos finales de su juicio por insurrección en el Tribunal del Distrito Central de Seúl, en Seúl, Corea del Sur, el 13 de enero de 2026 (publicada el 14 de enero de 2026). Foto: EFE - SEOUL CENTRAL DISTRICT COURT HANDOUT

Una corte surcoreana sentenció este jueves al expresidente Yoon Suk Yeol a cadena perpetua, tras declararlo culpable de encabezar una insurrección al declarar la ley marcial a fines de 2024.

“La declaración de ley marcial resultó en enormes costos sociales, y es difícil encontrar alguna indicación de que el acusado haya mostrado arrepentimiento por ello”, aseguró el juez Ji Gwi-yeon, de la Corte del Distrito Central de Seúl.

“Lo sentenciamos a prisión perpetua”, expresó.

Yoon declaró la ley marcial en un mensaje televisado al país en diciembre de 2024, al afirmar que se requerían medidas drásticas para erradicar “fuerzas antiestatales”.

El expresidente conservador de 65 años fue destituido de su cargo, detenido y acusado de una serie de crímenes, desde insurrección hasta obstrucción de la justicia.

El juez Ji recordó que Yoon envió militares a la sede legislativa para silenciar a sus opositores políticos.

“La corte determinó que la intención era paralizar la asamblea por un período considerable”, indicó el juez.

Por su parte, el exministro de Defensa Kim Yong-hyun fue sentenciado a 30 años de prisión por su papel en la crisis.

Los fiscales promovieron la sentencia más dura por los cargos de insurrección contra Yoon, y pidieron al tribunal de Seúl sentenciar al expresidente a muerte.

Miles de simpatizantes se congregaron frente al tribunal capitalino con pancartas que decían “Yoon, grande de nuevo” o “Retiren los cargos contra el presidente Yoon”.

Policías vestidos con chaquetas color neón se desplegaron frente al tribunal para impedir cualquier disturbio por el veredicto.

La noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon apareció en televisión para anunciar la medida, citando amenazas poco claras de influencia norcoreana y peligrosas “fuerzas antiestatales”.

Declaró entonces la suspensión del gobierno civil y el inicio del mando militar.

La ley marcial fue levantada seis horas después, cuando los diputados, ayudados por manifestantes, consiguieron romper el cerco de las fuerzas de seguridad y votar con carácter de urgencia para revertir la medida de Yoon.

Insurrección

Corea del Sur ha sido un faro de democracia y estabilidad en Asia, pero el fallido intento de Yoon revivió los recuerdos de golpes militares que sacudieron al país entre 1960 y 1980.

Yoon, quien ha estado en régimen de aislamiento, niega haber actuado mal y asegura que sus acciones pretendían “salvaguardar la libertad” y restaurar el orden constitucional frente a lo que llamó una “dictadura legislativa” encabezada por la oposición".

La fiscalía lo acusó de dirigir una “insurrección” impulsado por un “deseo de poder orientada a la dictadura y el mando de largo plazo”.

Bajo la ley surcoreana solo caben dos castigos por insurrección: prisión perpetua o muerte.

Yoon había sido condenado previamente a cinco años de prisión por delitos menores, mientras una serie de altos cargos fueron sentenciados por su papel en la ley marcial.

