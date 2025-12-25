Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
Más Países

“Conozco su impotencia”: el papa pidió de Navidad por Latinoamérica y acabar las guerras

En su mensaje, el sumo pontífice habló de Latinoamérica y, además de mencionar a Ucrania, Gaza e Israel, recordó las guerras olvidadas, como las que se viven en el continente africano.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Agencia EFE
25 de diciembre de 2025 - 02:49 p. m.
El papa León XIV celebra la santa misa de Navidad en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano.
El papa León XIV celebra la santa misa de Navidad en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano.
Foto: EFE - VATICAN MEDIA HANDOUT
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El papa León XIV pidió este jueves que se dé espacio al diálogo para conseguir el bien común en América Latina durante su primer mensaje de Navidad antes de la bendición ‘Urbi et Orbi’, asomado al balcón de la fachada de la basílica de San Pedro.

“Que el Niño Jesús inspire a quienes tienen responsabilidades políticas en América Latina para que, al enfrentar los numerosos desafíos, se le dé espacio al diálogo por el bien común y no a las exclusiones ideológicas y partidistas”, dijo el sumo pontífice en su mensaje.

Vínculos relacionados

Una amarga Navidad para los más de 900 presos políticos en Venezuela (y sus familias)
No son incautaciones: los vacíos legales de la confiscación de EE. UU. del crudo venezolano
El crimen organizado se mete por entre las grietas del mercenarismo en Ucrania

Tras celebrar la misa de Navidad, León XIV se asomó a la logia central de la fachada de San Pedro, donde el 8 de mayo se presentó como nuevo pontífice, para la tradicional bendición ante miles de fieles que acudieron a pesar de la intensa lluvia.

Al igual que hizo Francisco durante su pontificado, León XIV repasó en su mensaje de Navidad los conflictos y los problemas en el mundo, y pidió la paz para Oriente Medio, Ucrania y otros países golpeados por la guerra.

“Si cada uno de nosotros, a todos los niveles, en lugar de acusar a los demás, reconociera ante todo sus propias faltas y pidiera perdón a Dios, y al mismo tiempo se pusiera en el lugar de quienes sufren, fuera solidario con los más débiles y oprimidos, entonces el mundo cambiaría”, comenzó su discurso.

En este día, en el que los católicos celebran el nacimiento de Dios, aseguró que “Jesús asume sobre sí nuestra fragilidad, se identifica con cada uno de nosotros” y mencionó “los numerosos refugiados y migrantes que cruzan el Mediterráneo o recorren el continente americano”.

“En este día santo, abramos nuestro corazón a los hermanos y hermanas que están necesitados y sufren. Al hacerlo, lo abrimos al Niño Jesús, que, con sus brazos abiertos, nos acoge y nos revela su divinidad”, añadió.

Las palabras del papa sobre las guerras en el mundo

El jefe de la Iglesia católica pidió “justicia, paz y estabilidad para el Líbano, Palestina, Israel y Siria”, y que se encuentre “el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa” para acabar con la guerra en Ucrania.

“He escuchado sus temores y conozco bien su sentimiento de impotencia ante las dinámicas de poder que los superan”, agregó León XIV, quien también instó a rezar “de manera especial por el atribulado pueblo ucraniano, para que cese el estruendo de las armas y las partes implicadas, con el apoyo de la comunidad internacional, encuentren el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa”.

El papa imploró “paz y consuelo para las víctimas de todas las guerras que se libran en el mundo, especialmente aquellas olvidadas, y para quienes sufren a causa de la injusticia, la inestabilidad política, la persecución religiosa y el terrorismo”. Citó a Sudán, Sudán del Sur, Malí, Burkina Faso y la República Democrática del Congo. También pidió que cese en Haití “toda forma de violencia”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com

Por Agencia EFE

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Vaticano

Papa León XIV

Europa

Ucrania

Asia

Gaza

Israel

Líbano

Siria

África

Sudán

Sudán del Sur

Haití

América

Latinoamérica

Burkina Faso

Malí

República Democrática del Congo

Navidad

Migración

 

conrado urrego(xybxp)Hace 8 minutos
Jamás jamás de los jamases,habrá PAZ en este chiribital,experimento de otros mundos para no replicarlo ellos en su planeta.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.