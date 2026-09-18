¿Crimen de guerra? Informe de la ONU cuestiona ataque de EE. UU. a escuela de niñas en Irán

El ataque ocurrió durante la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán. UNICEF reportó que 168 niñas…

Un informe de Naciones Unidas concluyó que existen motivos razonables para creer que Estados Unidos pudo cometer un crimen de guerra en el ataque contra la escuela primaria de niñas Shajareh Tayyebeh, en Minab, al sur de Irán, ocurrido el 28 de febrero. Según la misión internacional de investigación de la ONU, el bombardeo fue indiscriminado y alcanzó una instalación civil, dejando más de 150 víctimas, entre ellas unos 120 niños.

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El ataque ocurrió durante la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán. UNICEF reportó que 168 niñas murieron en el bombardeo y que la mayoría de las estudiantes tenían entre 7 y 12 años. La misión de la ONU señaló que las fuerzas estadounidenses no verificaron adecuadamente que la escuela fuera un objetivo militar legítimo antes de atacarla.

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La investigación de Naciones Unidas también examinó otro bombardeo realizado por Estados Unidos ese mismo día en la ciudad de Lamerd, en el sur de Irán. El ataque alcanzó un complejo deportivo y una zona residencial y, de acuerdo con los investigadores, provocó la muerte de 22 civiles. La misión concluyó que también existen motivos razonables para considerar este ataque como una violación del derecho internacional humanitario.

“Los investigadores encontraron motivos razonables para creer que Estados Unidos cometió el crimen de guerra de lanzar ataques indiscriminados que provocaron la pérdida de vidas o lesiones a civiles o daños a bienes civiles”, señaló la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán.

El Gobierno estadounidense rechazó las conclusiones. La Casa Blanca y funcionarios estadounidenses han cuestionado la credibilidad de la investigación y han defendido que Washington mantiene su propia revisión de lo ocurrido. Esa investigación estadounidense todavía no ha sido publicada. Sin embargo, una investigación militar preliminar reportada por CNN señaló que el ataque contra la escuela habría ocurrido mientras las fuerzas estadounidenses atacaban una instalación cercana de la Guardia Revolucionaria iraní y que, para establecer las coordenadas del objetivo, se habría utilizado información de inteligencia desactualizada. Según esas fuentes, imágenes posteriores mostraban que la escuela había quedado físicamente separada de la instalación militar por una cerca y que contaba con una entrada independiente.

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El informe de la ONU fue elaborado por investigadores independientes que analizaron imágenes satelitales, fotografías y videos, además de información proporcionada por organizaciones y expertos. La misión también realizó decenas de entrevistas dentro y fuera de Irán. Sus conclusiones serán presentadas ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Aunque Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma y no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre ciudadanos estadounidenses, el país sí cuenta con legislación interna que contempla los crímenes de guerra. La Ley de Crímenes de Guerra, incorporada al Código de Estados Unidos como el artículo 2441, establece delitos y sanciones para determinadas conductas cometidas en el contexto de conflictos armados.

A esto se suma que, durante la administración de Donald Trump, Estados Unidos puso fin a su participación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En febrero de 2025, Trump ordenó que Washington no participara en el organismo ni buscara nuevamente un puesto en él, argumentando, entre otras razones, que el Consejo mantenía un sesgo contra Israel y que había permitido la propagación de antisemitismo, según la propia orden presidencial.

El distanciamiento de Washington frente a algunos mecanismos internacionales de derechos humanos no impide que las investigaciones de Naciones Unidas documenten posibles violaciones. Sin embargo, el alcance jurídico y político de estas conclusiones depende de los mecanismos nacionales e internacionales disponibles para investigar los hechos y determinar responsabilidades.

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