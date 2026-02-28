¿Cuántas veces ha atacado Estados Unidos a Irán?

Estelas de cohetes interceptadas por el sistema de defensa antimisiles israelí, conocido como Cúpula de Hierro, sobre Tel Aviv. Foto: AFP - JACK GUEZ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el sábado en un gran asalto que amenaza con convertirse en un mayor conflicto regional. El presidente Donald Trump prometió devastar el Ejército iraní, eliminar su programa nuclear y lograr un cambio en su gobierno.

El mandatario republicano llevaba días amenazando con llevar a cabo un ataque, pero, según él, iba a ser algo limitado, con la idea de llevar a Teherán a aceptar las condiciones estadounidenses de un acuerdo que restringiera su programa nuclear. Sin embargo, lo que se ha registrado hasta el momento es de dimensiones mayores. Se ha reportado, por ejemplo, que el contraataque iraní tuvo como blanco las instalaciones militares estadounidenses en la región, incluida la base aérea Al Udeid en Catar, la base aérea Ali Al Salem en Kuwait, la base aérea Al Dhafra en los Emiratos Árabes Unidos y la sede de la Quinta Flota de Estados Unidos en Baréin.

Esta no ha sido la primera ofensiva estadounidense en suelo iraní. De hecho, en junio del año pasado, fuerzas de Washington bombardearon tres instalaciones nucleares (Natanz, Isfahán y Fordo, esta última considerada la más importante en el programa iraní, donde se empleó una bomba especial rompebúnkeres conocida como el penetrador masivo (MOP) GBU-57A/B.).

Eso llegó después de días de un escalamiento de tensiones: un ataque israelí contra decenas de objetivos nucleares y militares iraníes llevó a Teherán a responder con cientos de cohetes y drones contra Israel. Tras una semana de ataques aéreos, Trump mencionó que le daría a Irán un par de semanas para que se sentara a negociar, pero, en cambio, lanzó la Operación Martillo de Medianoche.

Bombarderos B-2, una de las aeronaves militares más avanzadas del Ejército estadounidense, fueron enviados para atacar las instalaciones nucleares iraníes como parte de una amplia flota de la Fuerza Aérea. Siete bombarderos de ese tipo, apoyados por otros recursos militares, incluido un submarino que abrió fuego de apoyo, alcanzaron territorio iraní.

En ese momento, Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, explicó que las evaluaciones iniciales indicaron que los tres objetivos nucleares sufrieron daños y destrucción extremos. Desde Teherán, en cambio, minimizaron el golpe, alegando que el material que albergaba Fordo fue trasladado previamente a otros lugares.

En años anteriores, y en medio de fuertes tensiones, Estados Unidos asesinó con un ataque con drones al general iraní Qassem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, en Bagdad. Un año antes, el gobierno había calificado a dicho grupo de organización “terrorista”. Irán respondió con ataques contra activos estadounidenses en Irak. Eso ocurrió durante la primera administración de Donald Trump.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com