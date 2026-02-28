Esto sabemos sobre los sitios atacados en Irán y su respuesta: explosiones en Medio Oriente

Esta captura de video tomada de imágenes UGC publicadas en las redes sociales el 28 de febrero de 2026 y verificada por los equipos de AFPTV en París, muestra el momento de un ataque a una base estadounidense en Bahréin. Foto: AFP - -

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque contra Irán, enemigo en común de larga data.

El presidente Donald Trump anunció que habría “bombas cayendo por todas partes”, instó a la población a resguardarse y a aprovechar la oportunidad para tomar el gobierno.

Más temprano, Israel había anunciado el ataque con el objetivo de eliminar la amenaza nuclear iraní.

A los militares de la república islámica, Trump los llamó a entregar las armas a cambio e inmunidad y trasto respetuoso. Si no, a enfrentar una “muerte segura”.

Irán respondió con una andanada de lanzamientos contra Israel y presuntamente contra varios lugares vinculados a las operaciones militares estadounidense.

Esto es lo que sabemos hasta ahora.

¿Dónde fue atacado Irán y cuál es el balance?

Las primeras explosiones y columnas de humo fueron reportadas pasadas las 10 de la mañana, hora local, en Teherán, capital del país.

Distintos reportes afirman que los ataque ocurrieron cerca de las oficinas del líder supremo de Irán, el ayatola Ali Khamenei, quien se cree fue trasladado a un lugar seguro fuera de la ciudad.

“Varios misiles impactaron en la calle University y en la zona de Jomhouri en Teherán, y cerca de la sede del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán”, informó Al Jazeera citando a la agencia de prensa iraní Fars.

Minutos después de los primeros reportes desde Teherán, Fars informó sobre detonaciones también en Isfahán y la ciudad santa de Qom, ambas en el centro del país, y también Karaj, situada al oeste de Teherán.

Al Jazeera recogió reportes de explosiones en Tabriz e Ilam.

Hasta el momento se ha reportado la muerte de al menos 24 alumnos en un ataque atribuido a Israel en una escuela de la provincia iraní de Hormozgán, cerca del estrecho de Ormuz, según un responsable provincial citado por medios estatales.

“El número de estudiantes muertos en la escuela primaria de Shajare Tayyebeh, en Minab, Hormozgán, asciende a 24”, indicó el gobernador de dicho distrito, según la televisión estatal.

El balance anterior daba cuenta de cinco niñas fallecidas en este ataque, que las autoridades iraníes atribuyeron a Israel, como parte del operativo lanzado con Estados Unidos.

¿Cuál ha sido la respuesta de Irán?

Irán respondió a Israel con varias rondas de lanzamiento de misiles que hicieron prender las alarmas a largo y ancho de ese país.

Las autoridades de la república islámica dijeron que responderán “con decisión” al ataque de Israel y Estados Unidos.

“Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán responderán con decisión a los agresores”, indicó en un comunicado la cancillería iraní, que afirmó que Irán hizo “todo lo necesario para evitar una guerra”.

“Así como estábamos listos para las negociaciones, ahora estamos más preparados que nunca para defender a la nación iraní”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En Jerusalén, según los informes, se escucharon explosiones. Hasta el momento no se reportan víctimas en Israel.

Casi en simultáneo, Irán habría lanzado ataques contra intereses de Estados Unidos en la región.

Explosiones se registraron desde Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Arabia Saudita y Baréin. En este último, un ataque con misiles golpeó unas instalaciones de la V Flota estadounidense.

En EUA se reportó un civil muerto, en Abu Dabi, como consecuencia de la represalia por el operativo de Estados Unidos e Israel, según el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos en un comunicado.

El Ministerio de Defensa informó de “la caída de restos de misiles en un barrio residencial” de Abu Dabi, lo que “provocó la muerte de un civil de nacionalidad asiática”.

