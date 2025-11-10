De la lista de terrorismo a la Casa Blanca: el presidente sirio se reunió con Trump

Esta fotografía difundida por la agencia oficial de noticias siria (SANA) el 10 de noviembre de 2025 muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izquierda), estrechando la mano del presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, en la Casa Blanca. Foto: Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió el lunes a su homólogo de Siria, Ahmed al Sharaa, para una reunión sin precedentes, pocos días después de que Washington lo retirara de una lista negra de terrorismo. Él se convirtió en el primer líder sirio en visitar la Casa Blanca desde la independencia del país.

El mandatario interino sirio llegó a las 11:37 a.m., hora local de Estados Unidos, anunció la Casa Blanca, sin pasar por el portal principal y sin el protocolo habitualmente reservado a los jefes de Estado y de gobiernos extranjeros, a quienes Trump casi siempre recibe en persona en el pórtico. Los periodistas tampoco fueron invitados al Despacho Oval al inicio de la reunión, como suele ocurrir en las visitas oficiales.

Según el medio El País, el encuentro tenía la seguridad como asunto principal, pues Siria es un país clave para conectar el Mediterráneo con Asia Menor y para garantizar la seguridad de Israel, evitar la influencia de Irán y de Rusia en el país árabe e impedir que resurjan el Estado Islámico y otros grupos afines en la zona.

Trump dijo la semana pasada que Sharaa estaba haciendo un “muy buen trabajo. Es un vecindario difícil y él es un tipo duro. Me llevé muy bien con ellos y se ha hecho mucho progreso con Siria”. Tras el encuentro con él lo reafirmó: “Me cae bien”. Agregó que quiere que Siria se convierta en un país “muy exitoso” y que Al Sharaa “puede lograrlo, realmente lo creo”.

“Es un líder muy fuerte”, afirmó. “La gente decía que había tenido un pasado difícil, todos hemos tenido pasados difíciles (...) Y pienso sinceramente que sin un pasado difícil no tienes ninguna oportunidad”, señaló Trump.

Damasco está gobernada por un ejecutivo interino desde que al Sharaa lideró una coalición rebelde de islamistas que derrocó a Bashar al Asad en diciembre de 2024, quien ahora se encuentra en Rusia, después de casi 14 años de guerra civil.

El grupo que dirigía Al Sharaa, Hayat Tahrir al Sham (HTS), anteriormente vinculado a Al Qaeda, fue retirado de la lista de organizaciones terroristas de Washington en julio. Desde 2017 y hasta diciembre pasado, el FBI ofrecía una recompensa de USD 10 millones por cualquier información que llevara a la captura del ahora mandatario sirio. Además, el Consejo de Seguridad de la ONU también levantó las sanciones contra Al Sharaa, a iniciativa de Washington.

Ahora, con motivo de esta visita histórica, el Departamento de Estado anunció una nueva pausa en las sanciones estadounidenses, mientras se espera que el Congreso eventualmente las levante de manera definitiva.

Los presidentes también debieron abordar las negociaciones iniciadas por las autoridades sirias con Israel para un acuerdo de seguridad. En virtud de ese acuerdo, el Estado israelí se retiraría de las zonas del sur del país ocupadas tras la caída de Al Asad.

Al Sharaa ya se reunió con Trump en Riad durante la gira regional del mandatario estadounidense en mayo. Entonces, el republicano lo instó a unirse a los acuerdos de Abraham, que llevaron a varios países árabes a reconocer a Israel en 2020.

