CNN reportó que Israel decretó un cierre general de la Ribera Occidental durante la jornada electoral. La medida se suma a las restricciones impuestas en Hebrón después de…

Para los palestinos que viven en la Ribera Occidental ocupada, las elecciones israelíes transcurren lejos de cualquier expectativa de cambio . En Hebrón, donde familias enteras han tenido que abandonar sus casas en medio de operaciones militares, la votación está marcada por una pregunta distinta: qué puede cambiar en sus vidas, independientemente de quién llegue al poder.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Elecciones en Israel, entre la resignación palestina y la esperanza de los votantes árabes

CNN reportó que Israel decretó un cierre general de la Ribera Occidental durante la jornada electoral. La medida se suma a las restricciones impuestas en Hebrón después de que hombres armados palestinos mataran a dos soldados israelíes en un puesto de control el viernes. Desde entonces, las fuerzas israelíes han desalojado a residentes y demolido viviendas y establecimientos comerciales en algunas zonas de la ciudad.

Publicidad

Le recomendamos: Elecciones en Israel: Netanyahu se juega su futuro político y denuncia "intentos de robo"

El impacto de estas operaciones llevó a palestinos desplazados a salir a protestar el martes. Los manifestantes denunciaron que las medidas afectan a comunidades enteras y dificultan incluso actividades básicas, como recibir atención médica. Noura Nassar, una de las residentes afectadas, cuestionó que Israel celebre sus elecciones mientras los palestinos enfrentan restricciones para desplazarse. "¿Acaso no somos seres humanos? Queremos salir, queremos ir al médico", dijo a Reuters.

Sana’ Salman Abu Sneineh, quien también tuvo que dejar su hogar, expresó una visión aún más pesimista sobre la contienda electoral. A su juicio, la votación no ofrece una alternativa real para los palestinos, sino que define quién ejercerá el poder sobre ellos. "Entre ellos elegirán quién es el opresor y quién destruirá al pueblo palestino. Esa es su elección", afirmó.

Le puede interesar

Mientras tanto, los votantes árabes en Israel ven en las urnas una oportunidad para intentar cambiar el rumbo político del país. Según CNN, integrantes de esta comunidad manifestaron su intención de participar masivamente en las elecciones para intentar sacar del poder al primer ministro Benjamin Netanyahu y llevar al Parlamento a representantes que combatan la discriminación contra la población árabe.

Le podría interesar: Elecciones en Israel: ¿por qué la continuidad de Netanyahu está en riesgo?

"Esta vez, francamente, los árabes de aquí estamos siendo oprimidos por un Gobierno corrupto", afirmó Adel Amer, residente de Kafr Qassem, una ciudad de mayoría árabe. El votante aseguró que su intención es respaldar una alternativa al Ejecutivo actual y a los ministros de extrema derecha. "Estamos respondiendo a Ben-Gvir, a Smotrich y a Netanyahu. Vamos a votar, vamos a marcar la diferencia y vamos a cambiar este gobierno", dijo a CNN.

Así, mientras los palestinos de la Ribera Occidental ocupada expresan su escepticismo frente a unas elecciones que consideran ajenas a su realidad, parte de la población árabe que sí puede votar dentro de Israel busca utilizar las urnas para combatir la discriminación y modificar el equilibrio político. Dos perspectivas distintas frente a una misma jornada electoral, marcadas por las experiencias y las condiciones políticas de cada comunidad.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com