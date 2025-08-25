Canadá impulsa cinco proyectos de cooperación en Colombia: conózcalos aquí

Delegación de Canadá en Colombia presenta cinco proyectos para apoyar comunidades en ambiente, equidad de género y prevención de violencia. Foto: Archivo Particular

Randeep Sarai, secretario de Estado para el Desarrollo de Canadá, concluyó su visita a Colombia con el fortalecimiento de alianzas y la apertura de nuevas oportunidades de cooperación. Como resultado, se anunciaron cinco iniciativas con una inversión de CAD$ 27,4 millones, reafirmando el compromiso de Canadá con la prosperidad y la estabilidad del país.

Estos proyectos buscan tener un impacto en materia de comercio, acción climática y crecimiento inclusivo. En Bogotá, el Secretario Sarai visitó el mercado de Paloquemao para conocer el potencial de exportación de productos frescos de Colombia, y un centro de formación de conductores que apoya a población migrante y desplazada, según lo aseguran en un comunicado la embajada de Canadá.

“Canadá se enorgullece de trabajar junto a sus socios en Colombia para avanzar en prioridades comunes como la acción climática, el crecimiento económico inclusivo, y la resiliencia democrática. Estas inversiones contribuyen a empoderar a las mujeres, las comunidades indígenas y las pequeñas empresas, al tiempo que apoyan la estabilidad regional y protegen ecosistemas vitales como la Amazonía. El fortalecimiento de estas alianzas refleja el compromiso de Canadá con un futuro más equitativo y sostenible en toda América del Sur”, aseguró el Honorable Randeep Sarai, Secretario de Estado de Canadá, en un comunicado.

👉Estos son los cinco proyectos que se desarrollaran en Colombia

El Honorable Randeep Sarai, Secretario de Estado para el Desarrollo Internacional, anunció que el Gobierno de Canadá proporcionará CAD$77,6 millones para llevar a cabo los siguientes proyectos en Colombia y la región.

1. Gestión integrada del fuego y restauración de bosques y ecosistemas postincendios en Colombia y Perú

Este tendrá una inversión de CAD$ 12 millones, tendrá vigencia hasta el 2031 y se desarrollará junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Esta iniciativa tiene como objetivo reducir el impacto de los incendios forestales en las poblaciones locales, los bosques y los paisajes mediante la prevención, la vigilancia, la agricultura sostenible y la recuperación de los ecosistemas. Mediante un enfoque territorial integrado, el proyecto promueve la restauración ecológica, la gobernanza inclusiva y la transición hacia una agricultura sostenible. También fomenta las soluciones basadas en la naturaleza y los mecanismos de gobernanza interculturales y con perspectiva de género.

2. Adaptación basada en los ecosistemas con perspectiva de género: transformando el futuro sostenible de Cesar

La inversión para este proyecto es de CAD$7,2 millones, tendrá vigencia hasta el 2029 y se desarrollará junto con el Instituto Global de Crecimiento Verde.

Esta iniciativa tiene como objetivo reducir la violencia de género contra las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en Medellín, Cali, Uribia y Dibulla, Colombia. El proyecto se centra en tres estrategias clave: cuestionar y transformar las normas y prácticas de género nocivas; empoderar a niñas y mujeres jóvenes, niñas para aumentar su autonomía; y mejorar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la prevención y detección de violencias basadas en género y el apoyo psicosocial.

3. Visibles - Generaciones sin Violencias

Con una inversión de CAD$7,2 millones, se ejecutará hasta el 2029 junto con Profamilia.

Esta iniciativa tiene como objetivo reducir la violencia de género contra las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en Medellín, Cali, Uribia y Dibulla, Colombia. El proyecto se centra en tres estrategias clave: cuestionar y transformar las normas y prácticas de género nocivas; empoderar a niñas y mujeres jóvenes niñas para aumentar su autonomía; y mejorar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la prevención y detección de violencias basadas en género y el apoyo psicosocial.

4. COMPETE: Creación de oportunidades mediante la participación en el mercado y el empoderamiento económico y comercial de las pymes dirigidas por mujeres en la región andina.

Esta estrategia contará con una inversión de CAD$5 millones, tendrá vigencia hasta el 2029 y se desarrollará junto con la Oficina de Facilitación del Comercio (TFO).

Este proyecto tiene como objetivo reducir la pobreza, impulsando el bienestar económico de las pymes dirigidas por mujeres en zonas rurales y remotas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Fortalece las instituciones comerciales locales para que presten un apoyo que tenga en cuenta el enfoque de género, y ayuda a las empresas dirigidas por mujeres a conectarse con compradores canadienses y mejorar su oferta de exportación.

5. PROGRESAR+ Fortalecimiento de la adaptación al clima para las mujeres y los jóvenes emprendedores

Este programa contará con la inversión más alta, el gobierno canadiense destinó CAD$16,7 millones. Este tendrá vigencia hasta el 2029 y se ejecuta junto con Développement international Desjardins (DID).

Este proyecto tiene como objetivo fortalecer la resiliencia climática y el bienestar económico de las mujeres y los jóvenes agro empresarios de la región andino-amazónica de Colombia y Ecuador. Promueve una agricultura climáticamente inteligente basada en prácticas tradicionales e innovadoras, apoya a las asociaciones de productores para impulsar la productividad y la biodiversidad, mejora el acceso a servicios financieros adaptados, y fomenta la financiación climática inclusiva para las pequeñas empresas y las empresas marginadas

