Así concluye la cumbre por Gaza, entre esperanza y retos pendientes

Abdel Fattah al-Sisi y Donald Trump participan en la firma del acuerdo en la Cumbre de Paz de Gaza en Sharm El-Sheij, Egipto, el 13 de octubre de 2025. Foto: EFE - YOAN VALAT / POOL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proclamó el lunes la “paz en Oriente Medio” tras firmar junto a los dirigentes Egipto, Catar y Turquía una declaración para garantizar el acuerdo entre Israel y Hamás para poner fin a la guerra en Gaza.

🔑Las claves de la cumbre de la primera fase del plan de paz para Gaza (por si tiene afán)

EL presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proclama paz en Oriente Medio tras cumbre con Egipto, Catar y Turquía sobre Gaza.

Hamás entrega 20 rehenes vivos y 4 cadáveres, Israel libera casi 2.000 presos palestinos.

Cumbre en Egipto, Sharm el-Sheij acuerda plan de reconstrucción y gobernanza de Gaza.

Gaza sigue devastada: miles regresan a casas destruidas y entra ayuda humanitaria.

Donald Trump, comenzó el día con una visita a Israel, donde elogió al primer ministro, Benjamin Netanyahu, en un discurso ante el parlamento antes de volar a Egipto para la cumbre sobre Gaza al final de lo que calificó como un “tremendo día para Oriente Medio”.

Le recomendamos: Estos son los rostros de la paz de Donald Trump en la Franja de Gaza

Se acabó “la larga y dolorosa pesadilla” de la guerra en Gaza, afirmó en Israel el mandatario norteamericano, artífice de un plan de 20 puntos que hizo posible el alto el fuego entre Israel y Hamás y el canje de 20 rehenes israelíes vivos por casi 2.000 palestinos presos en cárceles israelíes.

Trump recibió una ovación de varios minutos en el Parlamento israelí, en una jornada de júbilo por la liberación de los últimos rehenes, capturados en los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Einav Zangauker abrazó con fuerza a su hijo Matan, de 25 años, en un hospital israelí.

Le podía interesar: “Como volver a nacer”: exprisioneros palestinos celebran emotivo regreso a casa

“Matan, mi amor, se terminó la guerra”, dijo la mujer, que se convirtió en uno de los rostros del sufrimiento de los familiares de los rehenes.

“Tú eres mi vida (...) eres mi héroe”, exclamó entre lágrimas, según las imágenes de un video difundido por el ejército israelí.

También hubo vítores y abrazos en Ramala, en Cisjordania ocupada, y en Jan Yunis, en la Franja de Gaza, cuando llegaron los primeros autobuses con los presos palestinos liberados.

“Los prisioneros viven de la esperanza (...) Volver a casa, a nuestra tierra, vale todo el oro del mundo”, contó Samer al Halabiyeh uno de los palestinos liberados.

En un discurso ante el Parlamento israelí, el presidente estadounidense celebró el alto al fuego como un “triunfo increíble” que no solo representa el fin de la guerra, sino “el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio”.

Le sugerimos: “La larga pesadilla ha llegado a su fin”: Trump proclama la paz entre Israel y Hamás

En su discurso, Trump también instó a los palestinos a “alejarse para siempre de la vía del terrorismo y la violencia”.

Israel anunció que ya liberó a 1.968 presos palestinos y el brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezedin al Qasam, publicó el lunes los nombres de cuatro rehenes fallecidos, cuyos restos fueron posteriormente entregados a la Cruz Roja para ser llevados a Israel.

En la concentración en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, Ronny Edry, un profesor de 54 años, dijo: “Es un día hermoso, que esperábamos desde hace dos años”.

Pero también mencionó “la tristeza por aquellos que no vuelven y los casi 2.000 muertos de la guerra” del lado israelí.

👉 Trump “era el único” que podía poner fin a esta guerra, según Al Sisi

Trump viajó en la tarde a Sharm el Sheij, donde copresidió con el presidente de Egipto, Abdelfatah Al Sisi la cumbre sobre el futuro de Gaza en la que participaron dirigentes de unos 20 países.

Durante una entrevista con Al Sisi, Trump destacó “papel clave” del mandatario de Egipto, que junto a Catar y Estados Unidos ejercieron de intermediarios en el conflicto.

Más sobre el tema: Israel y Hamás liberan rehenes y prisioneros: comienza fase clave del plan de paz

Al Sisi, a su vez, alabó al mandatario estadounidense y afirmó que “estaba seguro” de que Trump “era el único” que podía poner fin a esta guerra.

El mandatario egipcio agregó que su país organizará una conferencia sobre la reconstrucción de Gaza junto con Estados Unidos y los demás socios internacionales.

En Gaza, el Ministerio de Salud controlado por el gobierno de Hamás anunció este lunes que 67.869 personas habían muerto en la ofensiva lanzada por Israel en este territorio palestino por el ataque de 2023.

👉Trump se reúne con Mahmud Abás

Ni Netanyahu ni Hamás asistieron a la cumbre en Egipto, pero el presidente de la Autoridad Palestina que administra parcialmente Cisjordania, Mahmud Abás, fue a la cita y se reunió con Trump.

Después de la cumbre, Trump abordó el Air Force One y cerró su intensa jornada.

La gobernanza de la Franja de Gaza, devastada por dos años de guerra, es uno de los temas claves que queda pendiente.

Luego del retiro progresivo del ejército israelí, que controla 53 % de la franja, el plan estadounidense prevé una fase posterior sin Hamás en el poder, que ha ejercido desde 2007, y desarmado, a lo que el grupo islamista se resiste.

Lea también: Alto el fuego en Gaza: ¿quiénes son los 20 rehenes que serían liberados por Hamás?

El plan señala que el gobierno será confiado a “un comité palestino tecnocrático y apolítico” bajo la supervisión de un nuevo organismo internacional de transición dirigido por Trump.

En Gaza, miles de palestinos desplazados emprendieron en los últimos días el regreso a casa, en medio de un paisaje de ruinas.

Algunos camiones con ayuda humanitaria entraron al territorio, pero habitantes de Jan Yunis, en el sur, denunciaron saqueos por personas hambrientas.

La ofensiva contra Gaza estalló tras el ataque de Hamás que causó la muerte de 1.219 personas en Israel, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales israelíes.

📌 Hamás entrega 20 rehenes vivos y cuatro cadáveres

Hamás entregó, este lunes, 13 de octubre, a Israel a 20 rehenes vivos que mantenía cautivos desde octubre de 2023, como parte de la primera fase del acuerdo de alto el fuego. Los rehenes fueron trasladados inicialmente a la Cruz Roja antes de llegar a territorio israelí, donde fueron recibidos emocionadamente.

Además, el grupo palestino entregó los cuerpos de cuatro rehenes fallecidos en cautiverio, aunque aún restan 24 cadáveres por entregar.

Le puede interesar: Un alivio para Gaza: comienza la entrada masiva de ayuda humanitaria desde Egipto

Este canje forma parte de un plan que incluye la liberación por parte de Israel de casi 2.000 presos palestinos. La entrega de los rehenes vivos y los cuerpos marcó un paso crucial en el proceso de paz tras más de dos años de conflicto en Gaza.

Las familias de los rehenes expresaron alivio y esperanza, aunque también preocupación por los cuerpos pendientes y los desaparecidos, según la BBC.

📌 Israel libera cerca de 2.000 presos palestinos

Israel comenzó, este lunes, con la liberación de casi 2.000 presos palestinos en cumplimiento del acuerdo de cese al fuego con Hamás. De ese total, aproximadamente 250 son condenados a cadena perpetua, incluyendo a algunos por delitos graves como asesinatos y ataques mortales contra israelíes.

Unos 154 presos serán deportados a Gaza, Egipto u otros destinos, mientras que alrededor de 1.700 personas detenidas en Gaza sin cargos serán liberadas próximamente. La operación inició con la salida de autobuses desde cárceles israelíes, y los prisioneros fueron recibidos con alegría por sus familiares en Cisjordania y otras zonas, según la BBC.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com