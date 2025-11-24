Expulsiones y sanciones: el Ejército de Israel castiga a oficiales por el ataque de Hamás

Tanques israelíes usados en la ofensiva contra la Franja de Gaza, denominada por un grupo de expertos de la ONU como un genocidio. Foto: EFE - ATEF SAFADI

El Ejército israelí anunció el cese de tres generales y la imposición de sanciones disciplinarias contra otros altos oficiales por su fracaso en impedir los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, los más mortíferos en la historia del país.

La decisión llega dos semanas después de que el jefe del ejército, Eyal Zamir, reclamara una “investigación sistémica” sobre las fallas que permitieron el asalto de los milicianos islamistas en el sur del país, que dejó 1.121 muertos.

Los tres generales cesados son Aharon Haliva, entonces jefe de inteligencia militar, Oded Basyuk, jefe de operaciones, y Yaron Finkelman, que ese día acababa de asumir el mando de la región militar sur de Israel.

Tanto Haliva como Finkelman ya habían dimitido, alegando su responsabilidad en la tragedia del 7 de octubre, mientras que Basyuk se jubiló tras la guerra de 12 días lanzada por Israel contra Irán en junio de este año.

Según el comunicado del Ejército, los tres son personalmente responsables del fracaso de la institución militar a la hora de prever y repeler el sangriento ataque lanzado por Hamás desde la Franja de Gaza.

También se anunciaron sanciones contra los jefes de la Marina y la Fuerza Aérea, junto con medidas disciplinarias contra otros cuatro generales y varios altos oficiales.

Queda por ver si el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, podría ser igualmente señalado por su fracaso a la hora de evitar los ataques. Durante los últimos dos años, él ha reiterado que las fallas que condujeron al ataque deberían abordarse una vez concluida la guerra en Gaza.

Según las encuestas, una amplia mayoría de israelíes, de distintos sectores políticos, respalda la creación de una comisión que determine responsabilidades.

El ataque de Hamás desencadenó una devastadora ofensiva en Gaza, que dejó al menos 69.756 víctimas mortales, según cifras del Ministerio de Salud del territorio palestino, que la ONU considera fiables.

Dadas las restricciones impuestas a los medios por Israel, que mantiene un asedio sobre el enclave, y las dificultades de acceso sobre el terreno, no se han podido verificar de forma independiente los balances y las afirmaciones de las distintas partes.

Investigación militar tras el ataque de Hamás

A principios de mes se publicó un informe de un comité de expertos designados por Eyal Zamir que marcó el fin de las investigaciones internas del Ejército sobre las carencias que condujeron al ataque del 7 de octubre.

El documento puso de relieve una “deficiencia sistémica y organizativa de larga data” dentro del aparato militar. La investigación subrayó también un “fracaso de inteligencia” y la “incapacidad para emitir una alerta” sobre los ataques, aun cuando el Ejército contaba con “información excepcional y de gran calidad”.

El documento criticó los “procesos de toma de decisiones deficientes” y el “despliegue inadecuado de fuerzas durante la noche del 7 de octubre de 2023”, así como fallas en toda la cadena de mando militar.

Actualmente, Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar la tregua que entró en vigor el 10 de octubre. Hamás indicó el lunes que una delegación de “alto nivel” se encuentra en El Cairo, Egipto, para mantener conversaciones sobre la segunda fase del alto al fuego.

