En algunos lugares, las calles todavía pueden distinguirse con claridad, pero a sus costados se ven grandes extensiones cubiertas de escombros…

Las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales durante el último fin de semana, muestran importantes daños en distintos puntos del enclave palestino, entre ellos Rafah , Khan Younis y Ciudad de Gaza .

Nuevas imágenes satelitales disponibles en Google Earth permiten observar la magnitud de la destrucción en la Franja de Gaza , tras casi tres años de guerra entre Israel y el grupo islamista Hamás .

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Google Earth muestra la destrucción en Gaza causada por Israel: el antes y el después

En algunos lugares, las calles todavía pueden distinguirse con claridad, pero a sus costados se ven grandes extensiones cubiertas de escombros en sitios donde antes había barrios densamente poblados. En otros, se hace difícil identificar las construcciones que permanecen en pie.

Lo captado por Google muestra vecindarios completos transformados en extensiones de escombros tras el derrumbe de edificios. Las carreteras aún son visibles, mientras que mezquitas, escuelas y otros lugares emblemáticos aparecen rodeados de una destrucción generalizada.

"Google ahora ha añadido imágenes satelitales de alta resolución extensas de principios de 2026 en la mayor parte del sur de Gaza. Un total de 235 km² de enero (99 km²) y febrero (137 km²). De nuevo, otro ejemplo de la destrucción apocalíptica, devastación y desplazamiento que Israel ha traído a Gaza", escribió Nathan Ruser, analista del Instituto Australiano de Política Estratégica, en X.

“Esto muestra la realidad de Gaza con una resolución impactante”, añadió.

La destrucción también se puede ver en los alrededores del hospital Al-Shifa, en Ciudad de Gaza, que antes de la guerra se destacaba por ser el complejo médico más grande del territorio. A lo largo de la costa, las imágenes muestran además grandes concentraciones de tiendas y refugios improvisados utilizados por una población desplazada en reiteradas oportunidades.

De momento, Google no ha precisado cuándo fueron tomadas todas las imágenes ni la fecha exacta en la que fueron incorporadas a la plataforma.

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Google Earth updated the images of Gaza. It's devastating. pic.twitter.com/msaKW0Wz3T — Carolina ❤️‍🔥 (@realCarola2Hope) September 27, 2026

Ocho de cada diez estructuras dañadas

Las imágenes que ahora pueden verse en Google Earth coinciden con la magnitud de los daños que Naciones Unidas registra a través de sus propios análisis satelitales.

Según la última evaluación del Centro de Satélites de Naciones Unidas (UNOSAT), realizada con imágenes del 16 de junio de 2026, unas 201.290 estructuras de la Franja habían sufrido algún tipo de daño, lo que representa alrededor del 82% del total.

De ellas, 134.422 fueron clasificadas como destruidas, mientras que otras 13.848 presentaban daños graves. UNOSAT estimó además que unas 328.627 viviendas habían resultado afectadas.

La actualización de Google permite ver la devastación desde una plataforma de simple acceso.

En varios lugares, los marcadores de escuelas, mezquitas, parques o comercios continúan apareciendo sobre el mapa, aunque las imágenes satelitales muestran amplias zonas devastadas a su alrededor. Esas referencias indican la ubicación registrada de esos sitios, pero no permiten determinar si los edificios continúan en pie.

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La guerra en Gaza comenzó tras los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva israelí sobre el enclave palestino.

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El Ministerio de Salud de Gaza informó este lunes que la cifra de palestinos muertos desde el inicio de la guerra aumentó a 74.022, mientras que 175.980 personas resultaron heridas. La guerra estalló cuando milicianos encabezados por Hamás atacaron Israel, mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomaron a otras 251 como rehenes.

*Con AP

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