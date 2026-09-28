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“La era de los cobardes”: la jefa de Amnistía habla de Trump, Gaza y Colombia

En conversación con El Espectador, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, habló sobre las crisis que enfrenta el mundo. Advierte que Colombia podría ser cómplice de los bombardeos de Trump y dice que el gesto armado del presidente De la Espriella era para la élite.

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Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
28 de septiembre de 2026 – 07:05 a. m.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

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¿Qué la trae a nuestro país?

Amnistía Internacional y varias organizaciones aliadas nos estamos reuniendo para discutir la reducción del espacio cívico en América Latina. Como usted sabe, en los últimos cinco o seis años varios gobiernos han adoptado leyes que les hacen muy difícil operar a las organizaciones no gubernamentales y a las personas defensoras de derechos humanos. También sabemos que los defensores de derechos humanos de la región están entre la gran mayoría de quienes son asesinados cada año por su trabajo. Así que el panorama…

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

camilogomez8 cgomez@elespectador.com
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