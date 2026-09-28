“La era de los cobardes”: la jefa de Amnistía habla de Trump, Gaza y Colombia

Amnistía Internacional y varias organizaciones aliadas nos estamos reuniendo para discutir la reducción del espacio cívico en América Latina. Como usted sabe, en los últimos cinco o seis años varios gobiernos han adoptado leyes que les hacen muy difícil operar a las organizaciones no gubernamentales y a las personas defensoras de derechos humanos. También sabemos que los defensores de derechos humanos de la región están entre la gran mayoría de quienes son asesinados cada año por su trabajo. Así que el panorama…

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Amnistía Internacional y varias organizaciones aliadas nos estamos reuniendo para discutir la reducción del espacio cívico en América Latina. Como usted sabe, en los últimos cinco o seis años varios gobiernos han adoptado leyes que les hacen muy difícil operar a las organizaciones no gubernamentales y a las personas defensoras de derechos humanos. También sabemos que los defensores de derechos humanos de la región están entre la gran mayoría de quienes son asesinados cada año por su trabajo. Así que el panorama para la protección de los derechos humanos en la región, y en Colombia en particular, yo diría que es bastante oscuro. Estamos aquí con otros para trazar estrategias, porque no nos dejamos derrotar.

Esta semana, el presidente de Colombia patrulló Santa Marta, una ciudad que ha vivido mucha violencia en los últimos días, con su pistola en el cinturón. ¿Qué lee en la imagen de un jefe de Estado civil armado en la calle?

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Hay dos gestos. Uno es el del Estado exhibiendo su fuerza. El otro es el de un individuo exhibiendo su disposición a usar las armas, la violencia. Ambos son extremadamente problemáticos y son responsables de un enorme número de violaciones de derechos humanos en el mundo. Sabemos que cuando el Estado pretende usar la violencia sin ningún límite, quienes sufren son los pobres, los defensores de derechos humanos.

También tiene que ver con la hipermasculinidad que es de verdad una característica de nuestro mundo en este momento, y que rechaza cualquier cosa relacionada con la igualdad de género.

La pregunta que deberían hacerse los colombianos, creo, es para quién era ese gesto. Porque, en mi opinión, no era para la gente de Cali que yo conozco. La comunidad afrodescendiente, los pobres, lo verían y pensarían: “¿por qué? ¿Qué están tratando de aparentar? ¿Cómo me van a proteger?”

Ese despliegue de fuerza estaba dirigido a ciertas personas. Estaba dirigido a la élite, a quienes ya están protegidos. Era para decir “mírenme, aquí estoy, los voy a proteger”. No estaba dirigido a quienes de verdad necesitan protección en este momento.

Mientras tanto, en la ONU, nuestro vicepresidente anunció que los grupos armados serán tratados como terroristas. El 11 de septiembre, Amnistía recordó que la “guerra contra el terror” trajo abusos generalizados. ¿Ve en Colombia el riesgo de repetir ese libreto?

Exactamente. Es la historia repitiéndose, y no solo en Colombia. La militarización de la labor policial y la mano dura para enfrentar el problema, muy serio, de la inseguridad no han dado resultados. Eso es lo extraordinario. Seguimos volviendo a esa solución aunque se ha intentado una y otra vez y no ha traído más que asesinatos y más violencia.

En particular, la etiqueta de terrorismo les permite a los gobiernos hacer cosas que de otra forma no harían, porque básicamente les da un cheque en blanco para hacer lo que crean que merecen los terroristas.

Ese mismo gobierno autorizó operaciones militares conjuntas con Estados Unidos, el país que bombardea lanchas en el Caribe y el Pacífico sin juicio alguno. En febrero, usted puso a Colombia en la lista de países amenazados por Trump. ¿Qué garantías debería exigir Colombia para no convertirse en cómplice de violaciones a los derechos humanos?

En nuestra opinión, esos ataques equivalen a ejecuciones extrajudiciales. Es decir, a asesinatos. Más de 225 personas han muerto. Y muchos Estados de la región son potencialmente cómplices de esos asesinatos, porque pueden estar entregando información e inteligencia a las autoridades estadounidenses que les permiten atacar esas lanchas.

Usted pregunta por garantías. La primera que deben pedir los gobiernos es que la inteligencia que entregan a Estados Unidos, por razones muy válidas, no pueda usarse para fines inválidos e ilegales. Sabemos que algunas de las personas asesinadas eran pescadores, gente que estaba en las lanchas o cerca de ellas. Eso tiene que parar, y es una exigencia muy fuerte bajo el derecho internacional: “no use la inteligencia que le damos para cometer un crimen”. Esa es la garantía.

¿Estamos siquiera en posición de exigir garantías cuando ni el gobierno nacional ni ningún gobierno en la región parece querer decirle que no a Trump?

Tiene razón. La era de Donald Trump, la era de los depredadores, es también la era de los cobardes. Y no solo aquí, en su región. Vengo de Europa, donde casi ningún gobierno se ha atrevido a decirle que no a Donald Trump, con la posible excepción de España. Todo el mundo tiene miedo.

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Así que sí, puede que Colombia no pueda decirle que no a Donald Trump sola, pero podría decírselo junto a otros. Podría negociar colectivamente. Es un presidente al que le encantan los acuerdos. Necesitamos líderes mucho más valientes. Pero decir que no tiene que ser una prerrogativa de su soberanía nacional, y tienen que encontrar el valor para hacerlo.

¿Quién es el responsable cuando matan a un líder social, el que dispara o el Estado que no lo protege?

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Ambos, por supuesto. Amnistía Internacional, como organización de derechos humanos, tiende a centrarse en el Estado y en sus obligaciones, porque el marco de los derechos humanos, al menos en su origen, está centrado en el papel del Estado.

Dicho esto, no somos ingenuos. Sabemos que los grupos armados, los actores no estatales, los carteles de la droga tienen una enorme influencia y poder. Pueden incluso “ocupar” pueblos y comunidades, y matan, y son responsables de una enorme cantidad de asesinatos y desapariciones.

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Pero, bajo el marco internacional de derechos humanos, la responsabilidad de hacer que esos actores rindan cuentas, de arrestarlos y procesarlos, recae en el Estado, igual que la responsabilidad de proteger a quienes son blanco de los grupos armados y de los carteles. Así que no podemos dejar de centrarnos en el Estado, pero entendemos que los responsables directos de los asesinatos, en últimas, son los grupos armados.

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Amnistía y otras 37 organizaciones se sumaron a una demanda contra las sanciones de Trump a la CPI. ¿Qué pasa con la justicia internacional si Trump gana esta pelea?

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Desde hace unos meses, Trump ha amenazado, ha chantajeado, les exige a Estados de todo el mundo que se retiren de la Corte Penal Internacional, y usa amenazas y chantajes para lograrlo. Hasta ahora, unos seis Estados han anunciado que se retirarán de la Corte. Debo añadir que la mayoría de ellos, de hecho, son más cercanos a Rusia.

Seamos muy claros: no pueden controlar la Corte Penal Internacional, y por eso van tras ella. Para Amnistía Internacional, si de verdad quieren proteger a la Corte, tienen a su disposición más herramientas de las que están usando. Una muy importante es el llamado “estatuto de bloqueo”. Es básicamente una herramienta legal que permite a los gobiernos impedir el alcance extraterritorial de las sanciones estadounidenses. Hasta ahora, Europa ha sido muy reacia a usar lo que podría considerarse el arma nuclear contra las sanciones, pero es lo que quizás se necesite si de verdad queremos plantar cara.

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Es una batalla por el alma de nuestro planeta. Es una batalla por todo lo que hemos intentado hacer en los últimos 80 años, que es combatir la impunidad y crear instrumentos para combatirla. Eso es lo que él intenta: revertir el curso de la historia. No todo fue bueno, no todo se cumplió, pero lo que tenemos que hacer es construir sobre eso, no destruirlo.

Amnistía pide investigar como posibles crímenes de guerra los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán. También ha denunciado la represión del régimen iraní contra los manifestantes de enero. ¿Cómo se denuncian las dos cosas a la vez sin que cada bando use a Amnistía como propaganda?

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No soy ingenua. Sé que es difícil, pero para mí, como cabeza de Amnistía, es muy importante señalar, avergonzar y denunciar a ambos lados. Lo que el gobierno iraní le está haciendo a su pueblo es atroz. Por otro lado, es atroz que Israel y Estados Unidos crean que pueden violar el derecho internacional, violar la Carta de la ONU, atacar infraestructura energética y civil y matar a iraníes. ¿Para qué? ¿Para liberarlos? ¿Qué clase de idea loca y destructiva es esa? El gobierno es más represivo ahora que hace seis meses. Es una locura.

Y quizás usted me diga: ¿cuál es la solución, entonces? Para Amnistía, definitivamente no es atacar Irán y violar la Carta de la ONU. Por eso estamos pidiendo a la Asamblea General que explore nuevos instrumentos con una dimensión penal y con facultades para que los líderes iraníes rindan cuentas por esos crímenes.

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Mahmud Abás tuvo que hablar esta semana por video porque Estados Unidos le negó la visa por segundo año consecutivo. Mientras tanto, Netanyahu, con una orden de arresto de la CPI, no enfrenta ninguna restricción equivalente para entrar. ¿Qué dice esa escena sobre quién tiene hoy acceso al escenario del derecho internacional?

Es vergonzoso, pero habla más de Estados Unidos que de la ONU. Es realmente una acusación contra Estados Unidos. Y refleja, creo, que la gente está harta. Llevar la Asamblea General fuera de Nueva York tomaría mucho tiempo y esfuerzo. Creo que se está considerando, y será la única opción si Estados Unidos sigue haciendo esto y violando, de hecho, la ley.

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Y sí, tiene toda la razón, es vergonzoso que Mahmud Abás no pudiera hablar cuando alguien como Netanyahu sí pudo. Pero el avergonzado es Netanyahu. Cuando habló el líder iraní, solo un puñado de personas salió del recinto, pero cuando habló Netanyahu salieron muchas. Eso también indica cuál es el pulso de la ONU y con quién está en este momento. Y no es con Israel.

Guterres se va en diciembre. ¿Qué perfil necesita una ONU cuyo país anfitrión le niega la entrada a una delegación entera?

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¿Quiere saber lo que escuché? Lo que escuché en Nueva York es que quizás el próximo secretario general todavía no ha sido identificado. Es decir, que puede no ser ninguno de los que están compitiendo ahora. Pero la candidata de Costa Rica es, por ahora, la que tiene más apoyo, al menos dentro del Consejo de Seguridad.

La elección del nuevo secretario general ocurre en el peor momento posible, porque quien sea elegido tendrá que conseguir el apoyo de Estados Unidos, es decir, de Donald Trump, de Rusia, es decir, de Vladimir Putin, y de China, es decir, de Xi. Tres líderes sin ningún compromiso con la protección de los derechos humanos y con un compromiso muy limitado con el derecho internacional, siempre que puedan controlarlo.

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Seguimos pidiendo una líder mujer, una líder que defienda el derecho internacional, que defienda la protección de los derechos humanos. Una líder dispuesta a ser valiente. Empezamos diciendo que la era de los depredadores es también la era de los cobardes. No podemos darnos el lujo de tener un secretario general de la ONU cobarde.

Si tuviera que escribir la primera línea de la carta de bienvenida a quien reemplace a Guterres, ¿qué le diría?

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Le damos la bienvenida a un frente de batalla. Confiamos en que podrá ganarse el corazón de los pueblos del mundo. La ONU fue creada para los pueblos del mundo. El preámbulo dice “Nosotros los pueblos”.

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