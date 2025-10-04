Greta Thunberg y otros activistas propalestinos denunciaron maltratos por parte de Israel

La activista climática sueca, Greta Thunberg, a bordo de un buque de una flotilla civil que se dirigía con ayuda humanitaria a Gaza. Foto: AFP - LLUIS GENE

Deshidratada y con poca comida: así está la activista ambiental Greta Thunberg, quien viajaba en la flotilla que se dirigía a la Franja de Gaza, pero que fue interceptada por las autoridades israelíes.

Ella le informó a funcionarios suecos que está siendo sometida a un trato duro bajo custodia después de su detención, según información a la que tuvo acceso el diario británico The Guardian.

Lo expresado en un correo cuenta que la Embajada sueca se pudo reunir con ella e informó "que está deshidratada" y que ha “recibido cantidades insuficientes de agua y comida”. También mencionó que ha desarrollado erupciones cutáneas y que habló de malos tratos, además de que estuvo sentada sobre superficies duras por un largo período de tiempo.

Otros detenidos en la flotilla hablaron de su caso. En declaraciones a la agencia Anadolu, el turco Ersin Çelik, también participante de la flotilla Sumud, aseguró que “arrastraron a la pequeña Greta del pelo ante nuestros ojos, la golpearon y la obligaron a besar la bandera israelí. Le hicieron todo lo imaginable, como advertencia para los demás”.

Algo similar advirtió Lorenzo D’Agostino, periodista y otro participante de la flotilla, quien después de regresar a Estambul mencionó que Thunberg fue “envuelta en la bandera israelí y desfilada como un trofeo”.

Otras personas que se encaminaban a Gaza también denunciaron abusos. Paolo Romano, político italiano, relató que fueron abordados por barcos militares, obligados a arrodillarse y golpeados si se movían. También denunció insultos y amenazas con armas durante su detención. “Nos trataron como animales”, dijo a la AFP este consejero regional de Lombardía, en el aeropuerto de Estambul.

Iylia Balais, activista malaya de 28 años, calificó la interceptación de los barcos por parte de Israel como “la peor experiencia”. En declaraciones recogidas por dicha agencia de noticias, agregó: “Nos esposaron, no podíamos caminar. Algunos fueron obligados a acostarse boca abajo en el suelo, luego nos negaron agua y a algunos nos negaron medicamentos”.

Según los abogados de la ONG Adalah, los derechos de los tripulantes han sido “sistemáticamente violados”. A ellos se les ha negado el acceso a agua, saneamiento, medicamentos y a sus representantes legales, “en una clara violación de sus derechos fundamentales al debido proceso, juicio imparcial y representación legal”.

Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, aseguró que los activistas eran terroristas. Anteriormente, llegó a proponer que fueran encarcelados en lugar de deportados.

