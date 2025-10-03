Hamás acepta liberar a los rehenes, pero pide negociar otros puntos del plan de Trump

Familias y simpatizantes de rehenes israelíes retenidos por Hamás en la Franja de Gaza participan en una protesta frente a la residencia del primer ministro israelí en Jerusalén, el 3 de septiembre de 2025. Foto: EFE - ABIR SULTAN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El movimiento islamista palestino Hamás afirmó el viernes que está dispuesto a liberar a todos los rehenes que tiene en Gaza en el marco de la propuesta de cese el fuego del presidente estadounidense, Donald Trump.

🔑Las claves de lo que dijo Hamás (por si tiene afán)

Hamás anunció su disposición a liberar a todos los rehenes en Gaza, incluidos los restos mortales.

La liberación se haría bajo la fórmula de intercambio incluida en la propuesta de cese al fuego de Donald Trump.

El anuncio se produjo horas después de que Trump fijara un plazo hasta el domingo en la noche para aceptar su plan.

La Casa Blanca no comentó de inmediato el comunicado, lo que sugiere que revisa con detalle su contenido.

Hamás no se ha pronunciado aún sobre su desarme, uno de los puntos centrales del acuerdo propuesto por Trump.

“El movimiento anuncia su aprobación para la liberación de todos los rehenes -vivos y restos mortales- según la fórmula de intercambio incluida en la propuesta del presidente Trump”, señaló Hamás en un comunicado, y añadió que está listo para iniciar negociaciones “para discutir los detalles”.

Le recomendamos: Bremer y su desastre en Irak, una lección sobre Blair y Gaza

El anuncio se dio horas después de que el presidente Trump fijara como plazo el domingo en la noche para que Hamás aceptara su plan de paz, la Casa Blanca no hizo un comentario inmediato sobre el comunicado difundido por el grupo palestino. Esto propone que los funcionarios estadounidenses están revisando cuidadosamente su contenido, según The New York Times.

Hamás aún no se ha pronunciado frente a su desarme, que es uno de los puntos del acuerdo de cese al fuego de Trump. El presidente estadounidense responderá en las próximas horas a este anuncio.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com