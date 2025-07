“No tenemos hijos para guerras inútiles”: madres israelíes exigen parar la guerra

La madre (con camisa verde) del sargento del ejército israelí Yuliy Faktor, de 19 años, quien murió en combate en la Franja de Gaza, llora frente al ataúd de su hijo. Foto: AFP - AHMAD GHARABLI

“Nosotras, las madres de soldados, no dormimos hace dos años”, afirmó Ayelet-Hashakhar Saidof, una abogada que fundó en Israel el movimiento “Madres en el Frente” para “defender a nuestros hijos”.

AFP entrevistó a tres madres de soldados que hacen campaña por el fin de la guerra en Gaza, preocupadas por el destino de sus hijos.

Presente cada semana en el Parlamento y en las calles de Israel, Saidof, que tiene a uno de sus tres hijos en el ejército, explica los motivos por los que creó este movimiento que, según ella, reúne a 70.000 madres de reclutas y reservistas.

Su primer objetivo: hacer que todos hagan el servicio militar, como exige la ley israelí, aunque decenas de miles de judíos ultraortodoxos se benefician de dispensas.

Este trato especial genera un creciente resentimiento en la sociedad israelí, especialmente en el marco de la guerra contra Hamás en Gaza que estalló con el ataque del movimiento islamista del 7 de octubre de 2023.

Desde entonces, el enojo de esta mujer de 48 años es cada vez mayor.

“Vemos a jóvenes de 20 años completamente perdidos, rotos, agotados, que van a volver aquí con heridas psicológicas que la sociedad no sabrá tratar, como bombas de relojería en nuestras calles, propensos a la violencia, a los ataques de ira, a las explosiones de cólera”, expresó indignada.

“Las madres no tienen miedo a nada”

Según el ejército, 23 soldados israelíes murieron el último mes en el enclave en esta guerra cada vez más cuestionada por la sociedad israelí.

El balance total desde el comienzo de la ofensiva terrestre, el 27 de octubre de 2023, se eleva a 450 militares caídos.

Indignada con el gobierno, Saidof también expresó su bronca hacia el ejército.

“Todos los que han muerto en los últimos cuatro meses fueron víctimas de una bomba colocada al borde de la carretera o de un accidente operativo. Ninguno ha caído en combate. No hay combates”, lamentó, citando informes según los cuales la mayoría de los decesos de soldados en Gaza fueron en accidentes o por explosiones.

“Nuestros hijos no enfrentan terroristas: enfrentan bombas, francotiradores o errores operativos. Entonces, ¿a dónde los envían? ¿A ser blancos en un campo de tiro?”, cuestionó.

Saidof mostró orgullosa el baúl de su vehículo, lleno de carteles, pancartas y megáfonos para manifestaciones. En una de las pancartas se leía el último eslogan del movimiento: “Los soldados están cayendo y el gobierno está de pie”.

“Madres en el Frente” no es el único movimiento de progenitoras que pide el fin de la guerra, ni tampoco tiene que ver con una corriente política, aseguró.

“Las madres de 2025 somos fuertes, no tenemos miedo a nada, ni a los generales, ni a los rabinos, ni a los políticos”, sostuvo esta enérgica mujer.

“Guerras inútiles”

Esa mañana son solo cuatro mujeres reunidas frente al domicilio del jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir. Pero su mensaje es claro e inequívoco: deben proteger mejor a sus hijos.

“Estamos aquí para pedirle que preserve la vida de nuestros hijos que les hemos confiado, de asumir su responsabilidad”, declara Rotem Sivan-Hoffman, doctora y madre de dos soldados.

Es una de las dirigentes del movimiento Ima Era (Madre despierta). Su eslogan: “No tenemos hijos para guerras inútiles”.

“Desde hace ya varios meses, tenemos el sentimiento que esta guerra debería haberse terminado (...) No se ha hecho nada para poner fin a la guerra, devolver a los rehenes, retirar el ejército de Gaza o alcanzar acuerdos”, denuncia.

A su lado, Orit Wolkin, también con un hijo en el frente, no esconde su inquietud.

“Ha habido ocasiones en los que volvía de combatir, y claro que es algo que espero siempre con impaciencia, por lo que estoy contenta. Pero mi corazón se frena de estarlo plenamente porque sé que se volverá a marchar”, afirma.

Y algunos parten para siempre. En el funeral de Yuli Faktor, un soldado de 19 años muerto en Gaza junto a dos compañeros, su madre habla en ruso frente al féretro de su hijo, cubierto con la bandera de Israel.

“Quiero abrazarte entre mis brazos, te echo de menos. Perdóname, por favor. Vela por nosotros allí donde estés”, lamenta entre sollozos.

