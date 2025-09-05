Hamás exhibe a dos rehenes mientras familias exigen frenar ofensiva israelí en Gaza

A principios de septiembre, las familias de los rehenes capturados por Hamás protestaban para exigir su liberación. Estas manifestaciones se han vuelto constantes en Israel. Foto: EFE - ABIR SULTAN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El brazo armado de Hamás difundió este viernes un video que muestra a dos rehenes israelíes secuestrados en Gaza desde el ataque que lanzó el movimiento islamista en Israel el 7 de octubre de 2023.

El video de más de tres minutos y medio muestra a un secuestrado en un vehículo en marcha, en un paisaje de edificios destruidos, que le ruega al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que no lance una ofensiva para tomar Ciudad de Gaza.

La prensa israelí lo identificó como Guy Gilboa Dalal, que se encontraba en el festival de música Nova en el sur de Israel cuando fue secuestrado por los milicianos la mañana del 7 de octubre de 2023.

En el video el cautivo afirmó en hebreo que se encuentra en Ciudad de Gaza y que las imágenes fueron filmadas el pasado 28 de agosto. Hacia el final de la grabación, se le ve junto a otro cautivo, cuya familia pidió que no fuera identificado.

La AFP no ha podido verificar la autenticidad de las imágenes, ni la fecha en la que fueron grabadas.

Además, este viernes, el diario israelí Haaretz informó que el ejército alertó a los familiares de los rehenes sobre un incremento en el “terrorismo psicológico” por parte de Hamás. Por esta razón, lo más probable es que el grupo, calificado como terrorista por algunos países, siga publicando más videos de los cautivos.

Le podría interesar: Mercenarios colombianos en Sudán: el negocio global de la seguridad privada

Según Haaretz, el ejército explicó que la ofensiva en Gaza “aumenta las probabilidades de que los rehenes resulten heridos o muertos, y de que los muertos desaparezcan”.

En febrero, durante la tregua con Israel, Hamás publicó un video en el que aparecían dos israelíes, uno de ellos Gilboa Dalal, en un vehículo, viendo una ceremonia de liberación de rehenes.

De las 251 personas secuestradas por Hamás, desde el inicio de la guerra, 48 siguen cautivas en Gaza, entre ellas 25 que según el ejército están muertas.

Desde entonces, tanto Hamás como la Yihad Islámica, otro grupo armado palestino, publicaron varios videos de rehenes.

La tregua del 19 de enero al 17 de marzo permitió el regreso a Israel de 33 rehenes, entre ellos ocho fallecidos. A cambio fueron liberados unos 1.800 palestinos presos en cárceles israelíes.

La anterior tregua, de una semana de duración, se produjo en noviembre de 2023, y permitió también la liberación de rehenes a cambio de presos palestinos.

Le recomendamos: EE. UU. responde con 10 aviones de combate a la maniobra aérea de Venezuela en el Caribe

La ofensiva en Gaza: 700 días

En todo Israel, este viernes se llevan a cabo diversas ceremonias conmemorativas organizadas, principalmente, por los familiares de los rehenes, en el marco de los 700 días desde la ofensiva del Ejército israelí en Gaza. Estas actividades buscan honrar la memoria de los cautivos que aún permanecen retenidos por Hamás, al tiempo que reclaman su pronta liberación.

El Foro de los Familiares de los cautivos dijo que sus “48 seres queridos corren el peligro de ser asesinados y perderse para siempre en las ruinas de Gaza”. Por esta razón “hay un acuerdo sobre la mesa: esto es lo que traerá de vuelta al último rehén, esto es lo que pondrá fin a la guerra”, aseguraron los familiares que piden al Ejecutivo israelí que retome las negociaciones.

Una multitud, que se esta manifestando en el sur de Israel, declaró que “700 días de cautiverio son una terrible pesadilla; no hay palabras para describirlo”. Además, agregó: “Podrían haber estado aquí hace mucho tiempo. ¡Basta! ¡Que acaben con la guerra, que los traigan a casa!“.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com