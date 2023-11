Hamás retrasa entrega de rehenes hasta que Israel “respete el acuerdo”

Las autoridades de Israel esperan la llegada de más rehenes liberados por Hamás. Foto: EFE - ABIR SULTAN

El brazo armado del movimiento islamista palestino de Hamás indicó el sábado que retrasa la liberación de un segundo grupo de rehenes hasta que Israel “respete el acuerdo” que entró en vigor el día anterior, tras siete semanas de guerra.

Las brigadas Ezzedine al Qassam reclaman especialmente “la entrada de camiones de ayuda humanitaria en el norte de la Franja de Gaza” y el respeto de los “criterios de selección” para la liberación de los presos palestinos, indicaron en un comunicado.

Una fuente de Hamás dijo a la AFP que la entrega de 14 rehenes a la Cruz Roja había empezado, para luego señalar que el proceso de traspaso se detuvo.

Autoridades israelíes confirmaron a la AFP que los rehenes aún no habían sido entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

“Israel no ha violado el acuerdo”, aseguró una fuente israelí a la AFP.

El viernes, un primer grupo de 24 rehenes, 13 de ellos israelíes, fueron liberados, a cambio de la puesta en libertad de 39 presos palestinos. El sábado, el proceso se vio empañado por dificultades.

“Tras la entrega al CICR del segundo grupo” de rehenes, el convoy fue “detenido en Jan Yunis”, en el sur de la Franja de Gaza, “y no ha podido salir hacia Rafah”, el paso fronterizo con Egipto, informó a la AFP una fuente cercana a Hamás.

El acuerdo, alcanzado tras varias semanas de negociaciones entre Israel y el movimiento islamista palestino, prevé la liberación de 50 rehenes por parte de Hamás y de 150 palestinos presos en las cárceles israelíes a lo largo de cuatro días. Incluye también una tregua en los combates en la Franja de Gaza y la entrada diaria de ayuda humanitaria en el territorio palestino.

Los rehenes que ya volvieron a casa

En Tel Aviv, los rostros sonrientes de los rehenes ya liberados eran proyectados en la fachada del Museo de Arte, con las palabras: “Estoy de vuelta en casa”.

Cerca de un hospital en las afueras de la ciudad, algunas personas allí congregadas aplaudieron y ondearon banderas israelíes al aterrizar dos helicópteros que llevaban a los rehenes liberados.

“Estoy contento de haberme reencontrado con mi familia”, dijo Yoni Asher, que se reencontró con su mujer y sus hijas de dos y cuatro años secuestradas, en un video difundido por el Foro de Familias de Rehenes.

“Pero no hago ninguna fiesta, no lo celebraré hasta que los últimos rehenes no vuelvan a sus casas”, agregó.

La portavoz del hospital Schneider declaró el sábado que los cuatro niños y las cuatro mujeres liberados e ingresados en el centro estaban con sus familias, “rodeados de equipos médicos y psicosociales”, y que su estado era “bueno”.

Los otros rehenes liberados, cinco mujeres de avanzada edad, se encuentran “en estado estable” en el hospital Wolfson de Jolón, cerca de Tel Aviv, donde reciben cuidados adaptados también rodeadas de sus familias, según el portavoz del centro.

El 7 de octubre, los milicianos del movimiento palestino Hamás mataron a 1.200 personas y secuestraron a alrededor de 240 en el peor ataque en suelo israelí en la historia del país.

El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que su objetivo era liberarlos a todos. Antes de este acuerdo, Hamás había liberado a cuatro rehenes y el ejército israelí había rescatado a otro y hallado dos cadáveres en Gaza.

