Hamás se adjudicó la responsabilidad del tiroteo ocurrido en Jerusalén

Policías y servicios de emergencia israelíes llegaron al lugar de un tiroteo en Jerusalén. Foto: EFE - ABIR SULTAN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El ala militar de Hamás se atribuyó este martes la responsabilidad del tiroteo que mató el día anterior al menos a seis personas en Jerusalén. Poco después de que las Brigadas Qassam emitieron la declaración sobre ello, Israel lanzó el ataque contra los líderes del grupo islamista palestino en Doha, Catar, donde estaban considerando una propuesta de alto al fuego en la Franja de Gaza.

El comunicado de la organización, considerada terrorista por Israel y Estados Unidos, detalló que su brazo armado abrió fuego en una intersección de Ramot, anexada por Israel tras la guerra de 1967, zona considerada por los palestinos como un asentamiento en territorio ocupado.

El comunicado advirtió que la guerra de Israel en Gaza y su ocupación de tierras en Cisjordania serían respondidas con “la firmeza del pueblo y el valor de la resistencia”. También indicó que dos de sus combatientes murieron en el ataque y que su acción mató a siete personas, no a seis, como dijeron las autoridades israelíes.

De acuerdo con una declaración emitida por la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, el hecho violento del lunes impulsó, en parte, la ofensiva israelí en suelo catarí, que recibió la condena de países como Turquía, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, entre otros más. De hecho, él, en compañía de su ministro de Defensa, Israel Katz, defendió la ofensiva: Hamás “no ha dejado de lanzar operaciones asesinas, incluida la responsabilidad por el asesinato de nuestros ciudadanos en el ataque terrorista en Jerusalén”.

Tras el tiroteo, las autoridades inspeccionaron y ordenaron la demolición de las casas de dos palestinos sospechosos del tiroteo en el cruce de Ramot, el cual también dejó 12 personas heridas. En consecuencia, Katz pidió imponer sanciones a los familiares de los hombres, así como a los residentes de sus ciudades, Qatanna y Qubeiba, al noroeste de Jerusalén, en Cisjordania.

Dichas sanciones incluyeron la demolición de toda estructura construida sin permisos y la revocación de 750 permisos de trabajo y de entrada a Israel. Según las autoridades, eso busca disuadir futuros ataques, pero los palestinos y algunos grupos de derechos humanos creen que eso equivale a una forma de castigo colectivo, lo cual está prohibido por el derecho internacional.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com