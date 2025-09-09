No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Mundo
Más Países

Hamás se adjudicó la responsabilidad del tiroteo ocurrido en Jerusalén

El brazo armado del grupo islamista palestino reconoció haber sido el responsable del ataque que ocurrió en una intersección de Ramot. Eso, en parte, tuvo que ver con la ofensiva que Israel llevó a cabo en Catar.

Redacción Mundo
09 de septiembre de 2025 - 10:30 p. m.
Policías y servicios de emergencia israelíes llegaron al lugar de un tiroteo en Jerusalén.
Policías y servicios de emergencia israelíes llegaron al lugar de un tiroteo en Jerusalén.
Foto: EFE - ABIR SULTAN
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El ala militar de Hamás se atribuyó este martes la responsabilidad del tiroteo que mató el día anterior al menos a seis personas en Jerusalén. Poco después de que las Brigadas Qassam emitieron la declaración sobre ello, Israel lanzó el ataque contra los líderes del grupo islamista palestino en Doha, Catar, donde estaban considerando una propuesta de alto al fuego en la Franja de Gaza.

El comunicado de la organización, considerada terrorista por Israel y Estados Unidos, detalló que su brazo armado abrió fuego en una intersección de Ramot, anexada por Israel tras la guerra de 1967, zona considerada por los palestinos como un asentamiento en territorio ocupado.

Vínculos relacionados

Creciente tensión con EE. UU.: Venezuela, efímera “minipotencia” aérea del Caribe
Israel ataca a líderes de Hamás en Catar y desata una tormenta diplomática
EE. UU. lamentó el ataque de Israel en Catar, pero dijo que eliminar a Hamás “es loable”

El comunicado advirtió que la guerra de Israel en Gaza y su ocupación de tierras en Cisjordania serían respondidas con “la firmeza del pueblo y el valor de la resistencia”. También indicó que dos de sus combatientes murieron en el ataque y que su acción mató a siete personas, no a seis, como dijeron las autoridades israelíes.

De acuerdo con una declaración emitida por la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, el hecho violento del lunes impulsó, en parte, la ofensiva israelí en suelo catarí, que recibió la condena de países como Turquía, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, entre otros más. De hecho, él, en compañía de su ministro de Defensa, Israel Katz, defendió la ofensiva: Hamás “no ha dejado de lanzar operaciones asesinas, incluida la responsabilidad por el asesinato de nuestros ciudadanos en el ataque terrorista en Jerusalén”.

Tras el tiroteo, las autoridades inspeccionaron y ordenaron la demolición de las casas de dos palestinos sospechosos del tiroteo en el cruce de Ramot, el cual también dejó 12 personas heridas. En consecuencia, Katz pidió imponer sanciones a los familiares de los hombres, así como a los residentes de sus ciudades, Qatanna y Qubeiba, al noroeste de Jerusalén, en Cisjordania.

Dichas sanciones incluyeron la demolición de toda estructura construida sin permisos y la revocación de 750 permisos de trabajo y de entrada a Israel. Según las autoridades, eso busca disuadir futuros ataques, pero los palestinos y algunos grupos de derechos humanos creen que eso equivale a una forma de castigo colectivo, lo cual está prohibido por el derecho internacional.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com

Por Redacción Mundo

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Israel

Benjamin Netanyahu

Palestina

Franja de Gaza

Catar

Hamás

Jerusalén

Cisjordania

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar