Helicóptero se estrella en Kenia y deja siete muertos, incluido un alto funcionario Ecuador

Una fotografía cedida por la Cruz Roja de Kenia muestra a un miembro del equipo de respuesta a emergencias de la organización trabajando cerca del lugar donde se estrelló un helicóptero en el condado de Samburu, Kenia, el 19 de agosto de 2026. Foto: EFE - KENYA RED CROSS HANDOUT

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Un helicóptero turístico se estrelló este miércoles 19 de agosto en el condado de Samburu, en el norte de Kenia, causando la muerte de sus siete tripulantes. Se trata de una tragedia que enluta no solo a ese país africano, sino también a Estados Unidos y Ecuador.

Y es que, aunque las autoridades no han identificado de manera oficial a los fallecidos, la Presidencia de Ecuador confirmó que entre las víctimas se encuentran el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Michele Sensi-Contugi, y su esposa, Stephany Hollihan, que contaba con ciudadanía ecuatoriana y estadounidense. Un rescatista trabaja en el lugar del accidente de un helicóptero turístico en el condado de Samburu, Kenia, el 19 de agosto de 2026.

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A ella la menciona el Departamento de Estado de EE. UU. como una de los cinco estadounidenses fallecidos en el siniestro. Entre ellos está también José Alberto Suárez, presidente y gerente general de tres cadenas locales de Telemundo en Florida (EE. UU.), según informó la propia cadena.

El piloto local del helicóptero también perdió la vida.

¿Qué se sabe del accidente?

Aunque los motivos del siniestro están bajo investigación, la Autoridad de Aviación Civil de Kenia indicó que el helicóptero, un Eurocopter EC130 B4, se estrelló a las 9:13 de la mañana (hora local) mientras volaba desde la reserva de Loisaba hacia la zona de Ewaso Nyiro, en el condado de Samburu.

La aeronave, propiedad de la compañía local Lady Lori Helicopters, se estrelló en una zona escarpada en las faldas del Monte Ololokwe, un popular destino turístico del país, adonde trasladaba a pasajeros de la agencia de viajes &Beyond en un vuelo chárter, según reveló esa firma.

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Una de las hipótesis planteadas en la prensa local es que el accidente se produjo cuando el helicóptero intentaba aterrizar en la cima de la colina rocosa, que se ha convertido en un destino atractivo para turistas por sus vistas únicas al paisaje de Samburu, donde suelen disfrutarse desayunos al amanecer o de impresionantes puestas de sol. Los equipos de rescate trabajan en el lugar del accidente de un helicóptero turístico en el condado de Samburu, Kenia, el 19 de agosto de 2026.

El comandante de la Policía de Samburu, David Nkoroi, indicó que el aparato se estrelló en las laderas de la montaña y se prendió fuego por el impacto, causando la muerte de sus siete tripulantes.

La operadora local de safaris Tropic Air Kenya informó que envió dos de sus helicópteros para colaborar en las tareas de búsqueda y rescate, al igual que equipos de la Cruz Roja de Kenia, que indicaron que “el difícil acceso en el terreno y el incendio activo” en el lugar del accidente dificultaron sus tareas.

Nkoroi anunció la suspensión de las labores, que continuarán el jueves porque las llamas impidieron la recuperación de tres de los siete cuerpos de las víctimas.

¿Quiénes eran las víctimas?

De momento, solo ha sido conocida la identidad de algunas víctimas entre los siete fallecidos en el accidente.

La Presidencia de Ecuador expresó su “profundo pesar” por la muerte de Michele Sensi-Contugi, director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) del país, y de su esposa Stephany Hollihan.

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Sensi-Contugi, de 44 años y que también tenía ciudadanía italiana por haber nacido en ese país, era amigo y uno de los funcionarios más cercanos al presidente Daniel Noboa, quien lo había designado al frente del CNI desde enero de 2024.

En el Gobierno de Noboa, además, el empresario –que antes de integrarse a la vida política se desempeñó en compañías dedicadas al plástico, el caucho y la biotecnología– tuvo un breve paso como ministro de Gobierno, entre abril y agosto de 2024.

Su esposa, Stephany Hollihan, de 42 años, era oriunda de Guayaquil y una reconocida diseñadora de modas. La pareja contaba con dos hijos.

“En este momento de profundo dolor, el Gobierno Nacional extiende sus más sentidas condolencias a sus familiares, seres queridos y allegados”, expresó la Presidencia de Ecuador en un comunicado publicado en X.

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En la misma línea, la presidenta de la Asamblea Nacional ecuatoriana (parlamento), lamentó la muerte de la pareja y comunicó que, como señal de “duelo y respeto”, la bandera del Palacio Legislativo permanecerá tres días a media asta.

Por su parte, en un comunicado oficial, desde la compañía ‘Telemundo’, la cadena estadounidense de habla hispana propiedad de NBCUniversal, se mostraron “desconsolados al conocer la trágica noticia” del fallecimiento de uno de sus directivos, José Alberto Suárez.

De 55 años y nacido en Florida, Suárez dirigía desde 2024 las filiales del canal en Orlando, Tampa y Fort Myers-Naples. En 18 años en el grupo, había iniciado como reportero y presentador y también había liderado las estaciones de Sacramento, Las Vegas, Fresno, Salt Lake City y San Antonio.

“José era un colega excepcional preocupado por sus equipos y por las comunidades a las que servían sus cadenas”, agregó el comunicado, firmado por las directivas de Telemundo y NBCUniversal.

¿Son habituales los siniestros de este tipo en Kenia?

En años recientes, los accidentes de helicóptero se han vuelto cada vez más frecuentes en Kenia, un país cuya dinámica industria turística depende de las compañías nacionales para transportar visitantes a lugares remotos, como el Monte Ololokwe.

Por ejemplo, en febrero de este año, Johana Ng’eno, miembro del Parlamento de Kenia, se encontraba entre las seis personas que fallecieron en un accidente de helicóptero en una zona montañosa del condado de Nandi, al oeste de Kenia.

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En diálogo con ‘Daily Nation’, el operador turístico Diba Ngera, que fue uno de los primeros en llegar a la escena del accidente, aseguró que la comunidad local ha expresado sus preocupaciones en el pasado por los riesgos de intentar aterrizar en la cima del Monte Ololokwe, una zona de terreno difícil y con fuertes vientos.

“Aunque nunca ha habido un accidente en la colina, habíamos visto el peligro y colocado señales de advertencia. La comunidad también ha preparado una pista de aterrizaje, pero a los turistas les encanta aterrizar en la cima”, subrayó al mencionado medio local.

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