Inundaciones en Nepal e India dejan más de 70 muertos

Más de 70 personas muertas y enormes daños materiales dejaron las inundaciones y deslizamientos de tierra en regiones aisladas de Nepal y la India, donde este lunes continuaban complejas operaciones de rescate.

Fuertes lluvias provocan deslizamientos e inundaciones en Nepal, dejando al menos 42 muertos.

El Ejército de Nepal realiza evacuaciones de víctimas afectadas por los desastres.

Las lluvias intensas destruyen viviendas y bloquean caminos dificultando el acceso a zonas remotas.

Equipos de rescate trabajan para llegar a las aldeas más aisladas y asistir a los damnificados.

El fenómeno se enmarca en la temporada de lluvias del sur de Asia, intensificada por el cambio climático.

Según los últimos balances publicados por sus autoridades, este violento episodio de lluvias causó al menos 46 muertes en Nepal y 28 en el noreste de la India, en las faldas de Darjeeling.

Los balances anteriores dieron cuenta de 44 y “más de 20 muertes”, respectivamente.

Estos fenómenos meteorológicos extremos son comunes en el sur de Asia durante la temporada de monzones, entre junio y septiembre, pero los científicos destacan que el cambio climático ha agravado su intensidad y su impacto.

En Nepal, los equipos de rescate pudieron llegar al distrito de Illam, en el este, devastado por deslizamientos de tierra que provocaron 37 muertes.

“Tuvimos que caminar largas distancias a través de las montañas, instalando cuerdas para cruzar los ríos desbordados”, describió a la AFP un responsable local de la policía, Laxmi Bhandari.

“Ahora que la lluvia ha cesado, podemos concentrarnos en abastecer y rescatar a los habitantes de las aldeas”, añadió.

Al otro lado de la frontera, en el estado indio de Bengala Occidental, las autoridades anunciaron el lunes haber registrado al menos 28 muertos y una decena de desaparecidos, principalmente en las plantaciones de té de Darjeeling.

“Se han reportado deslizamientos de tierra en 35 lugares diferentes (...) más de un centenar de casas han sido destruidas”, detalló a la AFP un responsable de la policía del estado, Praween Prakash.

“El número de víctimas podría aumentar cuando los equipos de rescate lleguen a los lugares más remotos”, advirtió.

“Mi casa se derrumbó como un castillo de naipes. Todo fue arrastrado”, testificó a la AFP Anita Thapa, una comerciante de 35 años que no estaba en su casa en el momento de la catástrofe.

Varios cientos de turistas que visitaban las plantaciones de té fueron sorprendidos por las inclemencias y comenzaron a ser evacuados, algunos sobre elefantes.

“Cuando nos despertamos el domingo por la mañana, ya no había camino”, contó a la AFP uno de ellos, Saurav Pail, de 65 años, que se alojaba en un hotel. “Esperamos con ansias poder abandonar el lugar”.

La actual temporada de monzones ha estado marcada por una fuerte intensificación de las precipitaciones que normalmente se registran durante esta época del año.

