Soldados colombianos en Ucrania bloqueados para salir del país tras darse de baja

Soldados colombianos enlistados en Ucrania denunciaron que, tras solicitar su baja como contratistas externos, se les negó la salida del país y fueron trasladados sin rumbo definido, en medio de engaños, maltratos y falta de pago, situación que ha generado una grave crisis humanitaria para ellos y sus familias.

Soldados colombianos en Ucrania denuncian retención forzada y maltrato tras darse de baja como contratistas.

Cerca de 40 soldados permanecieron bajo custodia pese a solicitar su salida del país.

Los afectados aseguran haber sido obligados a firmar contratos en un idioma que no entendían y no recibir todos los pagos prometidos.

Algunos soldados relatan agresiones físicas y psicológicas sistemáticas mientras estaban bajo control del ejército ucraniano.

El grupo pidió al gobierno colombiano intervenir directamente y responsabilizó al presidente Volodímir Zelenski por posibles consecuencias futuras.

“Nos tendieron una trampa”, aseguró uno de los soldados colombianos en los testimonios recogidos por Semana. Otros afectados dijeron que vivieron múltiples situaciones de maltrato, engaño y retención contra su voluntad.

El conflicto entre Rusia y Ucrania, ha llevado a más de un millar de colombianos (en su mayoría exmilitares) a enlistarse en Ucrania con promesas de buenos pagos y oportunidades.

Cerca de 40 soldados colombianos permanecieron bajo custodia tras pedir la suspensión de sus contratos, según Semana, uno de ellos, Enerlín Esteban Osten Cuadrado, detalló que tuvo que esperar más de un mes, luego de solicitar su salida, para que le devolvieran su pasaporte y le autorizaran su salida y aun así no logro irse.

“Nos sacaron del lugar donde estábamos detenidos, una cárcel militar donde pasamos dos días. Nos dijeron que nos llevarían a Polonia y luego regresaríamos a casa. Sin embargo, nos engañaron y nos trasladaron en un bus sin informarnos el destino”, relató Osten Cuadrado para Semana.

Desinformación e incertidumbre son las dos sensaciones que experimentan los soldados que no encuentran respuestas ni formas de regresar a sus hogares. En sus relatos, estos hombres narran cómo el bus en el que se dirigían a la frontera fue detenido y obligado a regresar, impidiendo su salida del país.

También denuncian, incumplimientos en sus contratos, Osten Cuadrado aseguró para Semana, que fueron obligados a firmar documentos en un idioma que no entendían y que no han recibido todos los pagos que se les prometieron.

Lo más preocupante, es que además de estas denuncias, también los soldados aseguran haber vivido agresiones físicas y psicológicas sistemáticas.

Esta es una problemática que se evidencia con estas denuncias, pero no inicia ni termina con ellas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ha reconocido oficialmente alrededor de 65 colombianos fallecidos en el conflicto de Ucrania hasta 2025.

Sin embargo, existen reportes informales y estimaciones no oficiales que sugieren que el número real de muertos podría ser mucho más alto, llegando a cifras de hasta 300 o 500 fallecidos, según diferentes fuentes y testimonios de combatientes y expertos.

Muchos colombianos buscan mejores oportunidades en el exterior, en este caso los mercenarios tienden a ser exmilitares, policías o guardias de seguridad que no se ven justamente retribuidos en Colombia.

Muchos de ellos aseguran que vivieron “la peor humillación por parte de las personas a las que vinimos a ayudar” y aseguran que dentro del ejército ucraniano hay personas que prefieren ver “un soldado muerto, que uno vivo que hable”.

El grupo de colombianos pidió al gobierno de Colombia, mediante la Presidencia y la Cancillería, que intervenga directamente. Además, atribuyeron al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, cualquier consecuencia negativa que puedan sufrir en el futuro.

