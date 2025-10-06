Régimen de Maduro denuncia amenaza explosiva contra embajada de EE. UU. en Caracas

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, habla durante una rueda de prensa para dar inicio a la campaña electoral de las elecciones municipales en Caracas, el 11 de julio de 2025. Foto: AFP - PEDRO MATTEY

El presidente de la Asamblea Nacional y jefe negociador del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, advirtió este lunes 6 de octubre que la Embajada de Estados Unidos en Caracas está en peligro debido a una alerta de explosivos, que según él proviene de un grupo de “extremistas de la derecha local”.

Jorge Rodríguez denunció un supuesto plan con explosivos contra la embajada de EE. UU. en Caracas.

El régimen atribuye la amenaza a grupos “extremistas de la derecha local” Venezuela mantiene personal en la embajada pese a la ruptura con EE. UU. desde 2019.

La denuncia surge en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe.

El gobierno venezolano busca mostrar control interno mientras acusa a la oposición de fomentar escenarios de violencia.

“Mediante una operación de falsa bandera preparada por sectores extremistas de la derecha local, se intentan colocar explosivos letales en la embajada de Estados Unidos. (…) Hemos reforzado las medidas de seguridad en dicha sede diplomática que nuestro gobierno respeta y protege”, afirmó Rodríguez por medio de un comunicado en Telegram.

A pesar de que Venezuela rompiera sus relaciones con Estados Unidos en 2019, luego de que EE. UU. no reconociera la reelección de Maduro en la presidencia, la embajada todavía es ocupada por algunos empleados.

Rodríguez también afirmó que la alerta ha sido enviada a Washington por tres vías distintas y que, además, se han establecido comunicaciones con la Unión Europea.

Es importante recalcar que, Según Swissinfo, el régimen de Maduro tiende a compartir y denunciar “planes conspirativos” atribuidos a sectores de la oposición, con el fin de crear escenarios de violencia en el país.

Esta advertencia se da en medio de las crecientes tensiones entre ambos países por el despliegue militar estadounidense en las aguas del Caribe, acto que ha sido rechazado por Maduro, quien asegura que se está violando la soberanía de Venezuela.

Las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos

Estados Unidos mantiene desplegados en el Caribe más de 4.000 soldados, incluyendo infantes de marina, apoyados por una potente flota naval compuesta por tres buques de guerra.

En este contexto, ha ejecutado al menos cinco operaciones militares contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico cerca de las costas venezolanas, acciones que han resultado en la muerte de los tripulantes y buscan frenar el flujo de drogas hacia su territorio.

Este domingo, el presidente Donald Trump anunció un nuevo ataque dirigido a una embarcación en el Caribe, supuestamente relacionada con el narcotráfico, y advirtió que las operaciones podrían extenderse “del mar a tierra firme”.

Ante este anunció, Nicolás Maduro, envió una carta al papa León XIV para solicitar su apoyo en la consolidación de la paz en Venezuela.

