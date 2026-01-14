Irán anuncia juicios “rápidos” para los manifestantes detenidos en medio de las protestas

Una imagen del líder supremo iraní, Alí ​​Jamenei, arde durante una manifestación en Suiza en apoyo a las masivas protestas en Irán. Foto: EFE - MICHAEL BUHOLZER

El poder judicial de Irán anunció este miércoles juicios “rápidos” para los manifestantes detenidos en las protestas contra el régimen, justo cuando las oenegés temen un recurso masivo a la pena de muerte.

Las manifestaciones comenzaron como una protesta contra el costo de vida, pero se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que gobierna el país desde la revolución de 1979 y que desde 1989 está dirigido por el líder supremo Alí Jamenei.

El presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos actuará “de manera muy firme” si las autoridades comienzan a ejecutar a los detenidos durante las protestas que sacuden al país desde el 28 de diciembre. Irán replicó acusando a Washington de buscar un “pretexto” para justificar una intervención militar y un eventual cambio de régimen.

Amnistía Internacional y el Departamento de Estado norteamericano aseguraron que disponen de información sobre la que sería la primera ejecución de un manifestante, la cual está prevista para este miércoles.

“Más de 10.600 manifestantes fueron detenidos (...). Uno de ellos es Erfan Soltani, de 26 años, cuya ejecución está programada para el 14 de enero”, indicó el Departamento de Estado en un mensaje en farsi en la red social X. Amnistía Internacional le pidió a Irán que “suspenda de inmediato todas las ejecuciones”, incluida esa.

El jefe del poder judicial, Gholamhosein Mohseni Ejei, pasó cinco horas en una prisión de Teherán donde hay manifestantes detenidos —calificados de “alborotadores” por las autoridades— para estudiar sus casos, informaron medios iraníes. Tras la visita prometió juicios “rápidos” y “públicos”. Según declaró: “Si alguien ha prendido fuego a una persona, la ha decapitado antes de quemar su cuerpo, debemos hacer nuestro trabajo rápidamente”.

El presidente estadounidense, cuyas intenciones en Irán siguen siendo ambiguas, ha amenazado en varias ocasiones con intervenir militarmente desde el inicio de las protestas. “Patriotas iraníes, sigan protestando. ¡Tomen el control de sus instituciones!”, escribió en un mensaje en Truth Social.

Vale recordar que Estados Unidos bombardeó el 22 de junio las instalaciones nucleares iraníes, como parte de la guerra de 12 días entre Israel y la República islámica.

Los muertos en Irán

La represión en Irán ha causado al menos 734 muertos, según la oenegé Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, que estima que el número real de fallecidos podría ascender a varios miles.

Internet sigue cortado en todo el país por séptimo día consecutivo, según la organización de ciberseguridad NetBlocks, lo que dificulta el acceso a la información.

De acuerdo con lo dicho por Human Rights Watch, “las fuerzas de seguridad están llevando a cabo masacres a gran escala en todo el país”. Nuevos videos publicados en las redes sociales y verificados por la AFP mostraron decenas de cuerpos en una morgue en el sur de la capital iraní.

“La violencia aumenta, las detenciones también. Los opresores disparan al azar”, dijo el martes Kian Tahsildari desde Estambul, transmitiendo el testimonio de amigos que están en Mashad, en el noreste de Irán.

Los medios estatales iraníes emiten de forma continua imágenes de los daños y rinden homenaje a los miembros de las fuerzas de seguridad fallecidos. Precisamente este miércoles, la televisión mostró una concentración masiva en Teherán, con motivo de los funerales de más de 100 miembros de las fuerzas de seguridad y otros “mártires” muertos en las protestas.

A nivel internacional, las condenas se multiplican: la ONU se declaró “horrorizada” y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, denunció un balance de víctimas “espeluznante” y dijo estar estudiando nuevas sanciones contra Teherán. Por su parte, Trump anunció el martes sanciones contra los socios comerciales de Irán, con aranceles de hasta el 25 % que entran en vigor “inmediatamente”.

Reza Pahlavi, hijo del antiguo sah de Irán depuesto en 1979 y figura de la oposición iraní en el exilio en Estados Unidos, instó el martes al Ejército a “unirse al pueblo lo antes posible”.

Los analistas creen que es prematuro predecir la caída del poder teocrático en Irán y apuntan a que la República islámica dispone de importantes instrumentos represivos, como los Guardianes de la Revolución.

