Irán rinde homenaje a Alí Jamenei en el mayor funeral de Estado de su historia

Conductores pasan junto a una valla publicitaria con la imagen del fallecido líder supremo de Irán, Alí Jamenei, antes de su funeral en Teherán, el 3 de julio de 2026. Foto: AFP - -

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Los dirigentes iraníes rindieron homenaje este viernes a su antiguo guía supremo Alí Jamenei, cuyo féretro está expuesto en un recinto religioso de Teherán para un funeral nacional, cuatro meses después de su muerte en los ataques israeloestadounidenses que desataron la guerra en Oriente Medio.

Las autoridades esperan entre 15 y 20 millones de asistentes sólo en la capital para este homenaje nacional de tres días, que comienza oficialmente el sábado.

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Lo conciben como una demostración de fuerza tras la guerra con Estados Unidos e Israel que costó la vida a numerosos dirigentes y a miles de civiles, y seis meses después de las manifestaciones antigubernamentales y contra el alto costo de la vida.

Los restos mortales del ayatolá Jamenei, envueltos en una bandera con los colores de Irán, permanecerán expuestos día y noche hasta el lunes en el recinto de la Gran Mosalá.

Sus paredes están cubiertas de grandes retratos de quien lideró el país durante más de tres décadas, de banderas negras en señal de luto y de otras rojas, símbolo del martirio y la venganza, según imágenes de la AFP.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, le rindió tributo junto con miembros del Gobierno, como el influyente Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento y jefe del equipo negociador iraní.

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La presencia del hijo de Alí Jamenei, Mojtaba, quien lo sucedió a principios de marzo como líder supremo, no ha sido confirmada. Presuntamente herido durante los ataques que mataron a su padre, el dirigente solo se expresa mediante mensajes escritos y no ha aparecido en público.

Los homenajes

Quien de momento sí apareció en público por primera vez desde el inicio de la guerra fue Ahmad Vahidi, jefe de los Guardianes de la Revolución, nombrado en el cargo a inicios de marzo tras la muerte de su predecesor el primer día de la contienda.

Vahidi posó su mano sobre el ataúd de Jamenei y rezó unos instantes, según una foto transmitida por la agencia de prensa Fars.

A la entrada de la Gran Mosalá, obreros y equipos de rescate se afanan en los últimos preparativos, constató un equipo de la AFP que obtuvo un acceso excepcional.

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“La gente vendrá de todo Irán”, comentó en voz baja Hosein Moghadasi, un empleado de 43 años.

Varios cientos de personas comenzaron a hacer fila desde el viernes por la noche a la espera de la apertura de las puertas a las 6:00 a.m. del sábado, hora local.

Un gran parque de la capital alberga más de 400 tiendas de campaña de la Media Luna Roja iraní, constató un periodista de la AFP.

“Hemos preparado nuestras casas en Teherán para acoger a quienes vienen de fuera (...) Si Dios quiere, después de recibir a nuestros invitados, iremos juntos a despedir a nuestro querido líder”, cuenta Ezzat Shoaï, profesora de 61 años.

En cuanto a dignatarios, se espera la presencia de dirigentes y funcionarios de una treintena de países.

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Shebaz Sharif, primer ministro de Pakistán, país mediador en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, rindió homenaje al difunto líder el viernes acompañado del jefe del ejército, Asim Munir. En imágenes de la televisión estatal se le vio acercarse al ataúd al son de una marcha militar.

El expresidente ruso Dmitri Medvédev, cuyo país mantiene estrechos vínculos con Irán, también le rindió tributo, según imágenes difundidas por la televisión estatal iraní.

Medvédev, presentado por la televisión iraní como un “enviado del presidente ruso, Vladimir Putin”, fue recibido, entre otros, por el presidente iraní, y por el ministro de Exteriores, Abás Araqchi.

China estará representada por un alto cargo del Parlamento, He Wei.

No se ha invitado en cambio a ningún líder europeo.

Funerales de Estado

Junto al féretro de Jamenei están expuestos los de sus familiares muertos el primer día de la guerra, entre ellos el de una de sus hijas, un yerno, una nuera y una nieta.

Una imagen del dirigente con el puño en alto, símbolo de la resistencia que reivindicaba frente a Occidente, está omnipresente en el recinto, constató un periodista de la AFP.

“Tu nombre permanecerá eterno en esta tierra de oro”, proclama una pancarta.

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El lunes un cortejo con el féretro de Jamenei desfilará por las calles de Teherán, antes de dirigirse el martes a la ciudad sagrada de Qom.

Los funerales de Estado, inicialmente previstos para marzo pero aplazados debido a la guerra, se perfilan como los más grandes de la historia de Irán.

En 1989, cuando murió su predecesor, el fundador de la república islámica, el ayatolá Ruhollah Jomeini, alrededor de 10 millones de personas asistieron a sus exequias, según las cifras oficiales. Entonces, avalanchas humanas causaron más de una decena de muertos.

Tensiones y fortalezas

Los funerales de Jamenei se llevan a cabo en un clima de tensión, en el contexto de un frágil alto el fuego entre Teherán y Washington.

La capital iraní se transformó este viernes en una fortaleza. El aeropuerto está parcialmente cerrado y lo estará totalmente el lunes, declarado día festivo.

Los centros comerciales bajaron la persiana y las empresas fueron obligadas a interrumpir su actividad.

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Alí Jamenei será enterrado el 9 de julio en la ciudad sagrada de Mashhad, en el noreste de Irán, de donde era originario.

Su féretro hará escala el miércoles en el vecino Irak, donde la comunidad chiita también es mayoritaria.

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