Israel aprobó el acuerdo para la liberación de rehenes: esto dijeron

Netanyahu se reunió en Jerusalén con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, Jared Kushner y el ministro Ron Dermer durante una sesión del gabinete israelí. Foto: EFE - MAAYAN TOAF / ISRAEL'S GOVERNMENT PRESS OFFICE / HANDOUT

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó, este jueves 9 de octubre, que el gobierno aprobó el acuerdo para la liberación de los rehenes, presentado por el gobierno estadounidense de Donald Trump.

🔑Las claves de la decisión de Israel frente al plan de paz (por si tiene afán)

El gobierno de Israel aprobó el plan presentado por Estados Unidos para la liberación de los rehenes en Gaza.

Benjamin Netanyahu confirmó que el acuerdo incluye la entrega de todos los rehenes, vivos y fallecidos.

El plan de Trump contempla dos fases: la primera busca una tregua y la segunda, más compleja, apunta a la estabilidad de Gaza.

EE. UU. enviará 200 militares y creará en Israel un centro de coordinación civil-militar para apoyar la seguridad y ayuda humanitaria.

“El gobierno acaba de aprobar el esquema para la liberación de todos los rehenes, los vivos y los muertos”, aseguró Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí en un comunicado.

Funcionarios estadounidenses destacaron que se trata de la primera parte de un plan de dos fases impulsado por Trump, y advirtieron que la segunda será más difícil de implementar, según Al Jazeera.

Persisten varias incógnitas, entre ellas cómo garantizar lo que describieron como un “alto el fuego casi permanente”.

También surgen dudas sobre el posible desarme de Hamás y su disposición a aceptarlo, así como sobre el funcionamiento del futuro gobierno tecnocrático que administraría Gaza. Otro punto en debate es qué condiciones podrían llevar a Israel a desplegar nuevamente sus fuerzas.

Según un funcionario del gobierno de EE. UU., un grupo de 200 militares estadounidenses supervisarán la tregua de Gaza.

Los funcionarios informaron que el Comando Central de Estados Unidos establecerá en Israel un “centro de coordinación civil-militar” para brindar apoyo en seguridad y asistencia humanitaria, según The New York Times.

Las tropas estadounidenses se unirán a soldados de otros países árabes, entre ellos Egipto, Catar, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, para supervisar las operaciones. Uno de los funcionarios aclaró que los efectivos estadounidenses no ingresarán a Gaza.

