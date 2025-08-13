Liberan a la activista Martha Lía Grajales, detenida tras una protesta en Caracas

El día mismo día que fue encarcelada, Martha Lía Grajales denunció que más de 50 madres fueron "golpeadas" por "grupos parapoliciales" cuando hacían una vigilia a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el centro de Caracas. Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

La activista de derechos humanos colombo-venezolana Martha Lía Grajales fue liberada la noche del martes, en Caracas, cuatro días después de ser arrestada tras participar en una protesta frente a la oficina de Naciones Unidas para exigir la liberación de detenidos poselectorales. La Fiscalía la procesa por incitación al odio, conspiración con un gobierno extranjero y asociación para delinquir.

🔑Liberación de Martha Lía Grajales (las claves, por si tiene afán)

Grajales, dirigente de la ONG SurGentes, fue arrestada el 8 de agosto después de participar en una protesta frente a la ONU en Caracas por la liberación de detenidos poselectorales.

El Alto Comisionado de la ONU y Amnistía Internacional exigieron su liberación, calificando el caso como arbitrario.

El presidente Nicolás Maduro acusó a ONG defensoras de presos políticos de estar financiadas por la CIA y el Departamento de Estado de EE. UU.

Detención y proceso judicial

Grajales fue arrestada el 8 de agosto por agentes de la Policía Nacional Bolivariana en un retén instalado a pocos metros de la concentración que se desarrollaba tras las protestas posteriores a la reelección de Nicolás Maduro, considerada fraudulenta por la oposición.

Durante su desaparición, Amnistía Internacional informó que su esposo, Antonio González, recorrió varios centros de detención en busca de información sobre su paradero.

Actualmente, Grajales cuenta con una medida sustitutiva que le permitió salir de prisión, aunque el proceso judicial —que su familia y organizaciones de derechos humanos consideran arbitrario— continúa.

“Quiero informar que aproximadamente a las 8 p. m. Martha Lía recibió una medida sustitutiva de la privativa de libertad”, declaró González, y añadió que el proceso judicial sigue en marcha.

Contexto político del arresto

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, exigió el lunes su “liberación inmediata”.

Según cifras oficiales, las manifestaciones posteriores a la reelección de Maduro dejaron 28 muertos, unos 200 heridos y más de 2.400 detenidos, de los cuales cerca de 2.000 han sido excarcelados.

En respuesta, Maduro acusó a algunas ONG defensoras de presos políticos de recibir financiamiento de la CIA y el Departamento de Estado de Estados Unidos.

“Piden crear un falso comité de madres por la libertad de presos políticos y cuando tú ves la lista son todos los que mataron gente en el país, son los que hirieron gente inocente”, dijo.

“¿Son presos políticos los que atacan con violencia y matan? Son terroristas”, aseveró el mandatario.

