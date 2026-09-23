Israel bloquea sillas de ruedas para niños que dejó heridos en Gaza, dice ONG

Los envíos llegaron en tres tandas, según el reportaje. Las dos primeras, de Kids on Wheels Alliance, con sede en Nueva Gales del Sur, arribaron a Jordania en febrero de 2025. La…

Más de 900 sillas de ruedas donadas por dos organizaciones benéficas australianas para niños heridos en Gaza siguen apiladas en bodegas a las afueras de Amán, la capital de Jordania, y no pueden llegar a su destino. La causa, según una investigación de la cadena pública australiana ABC News, son las restricciones de Israel al ingreso de ayuda humanitaria a la Franja.

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Los envíos llegaron en tres tandas, según el reportaje. Las dos primeras, de Kids on Wheels Alliance, con sede en Nueva Gales del Sur, arribaron a Jordania en febrero de 2025. La tercera, de Wheelchairs for Kids, de Australia Occidental, llegó en octubre de ese año. Desde entonces están bajo custodia de la Organización Caritativa Hachemita de Jordania (JHCO), que coordina buena parte de los convoyes que salen del reino hacia Gaza.

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La versión de la JHCO apunta a un responsable claro: la oficina del Coordinador de las Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT), la agencia israelí que controla la entrada de ayuda.

De acuerdo con las organizaciones australianas, a finales de febrero de 2025 se pidió incluir los dos primeros cargamentos en un convoy, pero la solicitud fue rechazada casi de inmediato, con el argumento de que el equipo médico y los medicamentos no estaban autorizados para ese viaje.

"Creo que hay muchos niños esperando que han sufrido amputaciones, por lo que no podrán caminar ni desplazarse”, dijo el Hermano Olly Pickett AM, cofundador de Kids on Wheels Alliance.

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Su fábrica, atendida por voluntarios, produce 120 sillas por semana, pensadas para terrenos difíciles y para crecer con quien las usa.

Desde entonces el trámite figura como "pendiente", sin respuesta alguna. Con esa petición congelada, la JHCO ni siquiera pudo presentar la del tercer envío. Israel, sin embargo, cuenta otra historia.

Una fuente del gobierno israelí negó ante ABC que la solicitud hubiera sido rechazada y sostuvo que existió una ventana para entregar las sillas antes de septiembre de 2025, cuando se suspendieron los convoyes coordinados por el ejército jordano tras un tiroteo en el cruce de Allenby. También sugirió que Jordania podría pasarle el cargamento a la ONU o a otras ONG. La Asociación Médica Palestina de Australia y Nueva Zelanda (PANZMA) respondió que esa ruta no garantiza la entrada y dispara los costos.

La COGAT no contestó las preguntas puntuales del medio australiano. En un comunicado general aseguró que desde el alto el fuego de octubre de 2025 han ingresado unas 22.000 toneladas de equipo médico y medicinas, y que ha autorizado miles de sillas de ruedas sin límite de cantidad.

Otra fuente citada por ABC dijo que las autoridades israelíes temen que las sillas sean de "doble uso", es decir, objetos civiles con posible aplicación militar. Organizaciones de derechos humanos como la israelí Gisha han denunciado que Israel estira tanto esa categoría que termina incluyendo linternas y postes de carpa.

The israelis have been criminally forbidding the entry of over 900 children’s wheelchairs sent by Australian charities | via @HatsOffff pic.twitter.com/O91g5OB0od — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) September 22, 2026

Mientras tanto, la necesidad no espera. Según UNICEF, la guerra ha dejado a más de 11.000 niños en Gaza con lesiones que podrían marcarlos de por vida, entre ellas amputaciones y daños cerebrales y medulares.

"No representan ninguna amenaza", le dijo a ABC Abdullah Al-Balawi, médico de la Asociación Médica Palestina, Australiana y Neozelandesa (PANZMA).

“Una vez que (los niños) tengan una silla de ruedas, podrán salir y moverse libremente, lo cual sería maravilloso”, agregó Olly.

Según ABC, el gobierno australiano ha llevado el caso ante Israel en varias ocasiones. La ministra de Desarrollo Internacional, Anne Aly, pidió a Israel cumplir las órdenes de la Corte Internacional de Justicia y dejar pasar las sillas.

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