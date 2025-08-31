Israel confirma la muerte del portavoz del brazo armado de Hamás en Gaza

Foto de archivo de Abu Obeida, portavoz del brazo armado de Hamás. Foto: AFP - MOHAMMED ABED

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó este domingo que el portavoz de las Brigadas Ezedin al Qasam, el brazo armado del movimiento palestino Hamás, fue asesinado en Gaza durante un ataque del ejército israelí.

“El portavoz terrorista de Hamás, Abu Obeida, fue eliminado en Gaza y se unió a los otros (individuos) eliminados del eje del mal de Irán, Líbano y Yemen, en lo más profundo del infierno”, señaló Katz en su cuenta de X. Hamás, por su parte, aún no se ha pronunciado sobre este suceso.

דובר טרור החמאס אבו עוביידה חוסל בעזה, ונשלח לפגוש את כל מסוכלי ציר הרשע מאיראן, עזה, לבנון ותימן בתחתית הגיהינום.



ברכות לצה"ל ולשב"כ על הביצוע המושלם.



בקרוב, עם התגברות המערכה על עזה, יפגוש שם עוד רבים משותפיו לפשע - מרצחי ואנסי החמאס. pic.twitter.com/e6cb0CRLYy — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 31, 2025

📌 El contexto del ataque a Abu Obeida

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró este domingo que Israel había lanzado un ataque contra Abu Obeida, el portavoz de las Brigadas Ezedin al Qasam, el brazo armado de Hamás.

“Atacamos al portavoz de Hamás, el vocero de esta organización criminal y asesina. Espero que ya no esté entre nosotros, pero veo que no hay nadie del lado de Hamás que pueda aclarar este asunto”, afirmó Netanyahu durante una reunión gubernamental, cuyo contenido se hizo público momentos antes de que se confirmara la muerte de Obeida.

Durante años, Obeida apareció habitualmente en los mensajes en vídeo de los milicianos palestinos, vestido con uniforme de combate y el rostro cubierto por una kufiya tradicional palestina roja.

La cúpula de Hamás ha sido diezmada por Israel a lo largo de los casi 23 meses de guerra en Gaza, y el Estado hebrero ha prometido aniquilar a los cuadros restantes tras el ataque del 7 de octubre de 2023 contra suelo israelí.

📌 Los golpes contra la cúpula de Hamás

Israel ya ha asesinado a varias de las principales figuras del movimiento islamista: el jefe político Ismail Haniye; el líder de su brazo armado, Mohamed Deif; y Yahya Sinwar, máximo dirigente en Gaza y señalado como principal responsable del ataque de octubre de 2023. También han sido abatidos otros comandantes y figuras políticas.

El domingo, poco antes del anuncio de Netanyahu, Hamás confirmó además la muerte del presunto líder del grupo en Gaza, Mohamed Sinwar, hermano de Yahya Sinwar.

Estos golpes han debilitado de forma considerable al movimiento islamista. El ataque de Hamás a Israel en 2023 dejó 1.219 personas muertas, en su mayoría civiles, según un balance de la AFP basado en cifras israelíes.

De las 251 personas secuestradas ese día por Hamás, 47 permanecen en Gaza. De acuerdo con el ejército israelí, 20 seguirían con vida y 27 habrían fallecido.

Hasta ahora, las represalias israelíes han causado la muerte de 63.459 personas en Gaza, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud del territorio, controlado por Hamás, consideradas fiables por la ONU.

