Andriy Parubiy, exjefe del Parlamento de Ucrania, fue asesinado en un tiroteo

Andriy Parubiy militaba en Solidaridad Europea de Poroshenko y fue fundador del partido de extrema derecha Svoboda. Foto: EFE - SERGEY DOLZHENKO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El expresidente del Parlamento de Ucrania, Andriy Parubiy, uno de los protagonistas de las protestas proeuropeas de 2014, fue asesinado este sábado en Lviv, en el oeste del país.

🔑Las claves del asesinato de Andriy Parubiy

Andriy Parubiy , expresidente del Parlamento ucraniano y figura del Euromaidán, fue asesinado en Lviv.

Un hombre disparó varias veces contra Parubii y huyó; las autoridades desplegaron un operativo especial.

La fiscalía abrió una investigación oficial por asesinato y prometió identificar al atacante.

Zelenski calificó el crimen de “horrendo” y denunció que fue un complot deliberado.

Parubiy militaba en Solidaridad Europea de Poroshenko y fue fundador del partido de extrema derecha Svoboda.

El sospechoso del crimen huyó del lugar de los hechos y las autoridades iniciaron un “operativo especial”, además de abrir una investigación oficial por asesinato. Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, catalogó el asesinato de “horrendo”. Parubiy actualmente militaba en el partido Solidaridad Europea, del expresidente Petro Poroshenko.

Le recomendamos: Putin se muestra fuerte ante Europa con un ataque mortal en la capital de Ucrania

Según han informado las fuerzas de seguridad desplazadas a la zona del suceso, se recibió una llamada a mediodía que informaba de un tiroteo en el distrito de Sikhiv, en el sureste de la urbe.

“Un hombre no identificado disparó varias veces contra el político, matando a Andriy Parubiy en el acto”, anunció la fiscalía general ucraniana, que todavía no ha entregado detalles sobre las circunstancias o el motivo del asesino.

El sospechoso del crimen huyó del lugar de los hechos y las autoridades comenzaron un “operativo especial” para dar con su paradero, agregó la fiscalía. También se abrió una investigación oficial por asesinato y las autoridades judiciales prometieron identificar al atacante.

Medios ucranianos publicaron fotos de la supuesta escena del crimen, cuya autenticidad aún no ha sido verificada. En las imágenes se observa a un hombre con el rostro ensangrentado tendido en el suelo en plena calle en Leópolis, una importante ciudad del oeste de Ucrania.

Le podría interesar: EE. UU. aprueba venta de misiles a Ucrania por US$825 millones

🎤 Zelenski se pronuncia frente a su muerte

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó el asesinato de Parubii, de 54 años, que en la actualidad militaba en el partido Solidaridad Europea del expresidente Petro Poroshenko. Parubiy fue uno de los fundadores de la formación de extrema derecha Svoboda. Tras las protestas de Euromaidán contra la injerencia rusa y durante unos meses de 2014 se desempeñó secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa.

También puede leer: Zelenski pone condiciones: primero garantías de seguridad, luego reunión con Putin

El mandatario afirmó que se trata de “un complot deliberado” y que se están tomando las medidas necesarias para investigarlo.

“Desafortunadamente, el crimen fue cuidadosamente planeado. Pero se está haciendo todo lo posible para resolverlo”, declaró Zelensky por medio de sus redes sociales.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com