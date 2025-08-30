Protestas en Indonesia: TikTok suspende transmisión tras la muerte de mototaxista

Un policía sostiene un megáfono mientras el edificio del Consejo Provincial de Nusa Tenggara Occidental arde tras ser incendiado por manifestantes en Mataram, en la isla de Lombok, Nusa Tenggara Occidental, el 30 de agosto de 2025. Foto: AFP - SADIM

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Se presentaron protestas por la muerte de un mototaxista, que fue atropellado por la Policía en Indonesia. De acuerdo con reportes preliminares, al menos tres personas fallecieron. Además, TikTok se vio obligado a suspender sus transmisiones en vivo para evitar exaltar a los manifestantes en todo el país.

🔑 Las claves de las protestas en Indonesia

Tres muertos en Indonesia tras protestas por la muerte de un mototaxista atropellado por la policía.

Las manifestaciones comenzaron en Yakarta y se extendieron a varias ciudades del país.

Un edificio del consejo provincial en Macasar fue incendiado durante los disturbios.

TikTok suspendió transmisiones en vivo para evitar más violencia en Indonesia.

Siete policías fueron detenidos y enfrentarán juicio por la muerte del mototaxista.

Las muertes se registraron el viernes en un incendio en la ciudad de Macasar, en la isla indonesia de Célebes, y las protestas se extendieron a varias ciudades del país, entre ellas la capital, Yakarta.

Los hechos violentos comenzaron el viernes cuando se difundieron imágenes de un mototaxista atropellado por la policía en una manifestación en Yakarta, donde se habían estado registrando protestas durante toda la semana contra las dificultades económicas, la corrupción y los grandes beneficios de los legisladores.

Le recomendamos: Japón propone presupuesto de defensa récord que amplía su arsenal de drones

El atropello causó conmoción entre la población, que salió a protestar en varias ciudades del país. En Macasar, principal urbe del sur Célebes, por ejemplo, las manifestaciones se tornaron violentas. Los asistentes comenzaron a lanzar piedras y cócteles Molotov, incendiando un edificio del consejo provincial y local y varios vehículos.

“En el incidente de anoche murieron tres personas. Dos fallecieron en el lugar de los hechos y una en el hospital. Quedaron atrapadas en el edificio en llamas”, dijo el secretario del consejo municipal de Macasar, Rahmat Mappatoba.

Le podría interesar: Feminista acusada en Marruecos de atentar contra el islam por una camiseta

Al menos otras cuatro personas fueron hospitalizadas, agregó el funcionario, quien acusó a los manifestantes de irrumpir en la oficina para prenderla en fuego. Yakarta también fue escenario de varios enfrentamientos violentos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad.

Las manifestaciones continuaron este sábado en diferentes puntos del país, como en la isla de Bali, donde cientos de estudiantes y conductores de mototaxis se manifestaron frente a la sede de la policía local.

“Bali es el centro del turismo en Indonesia y queremos protestar aquí para llamar la atención internacional sobre la injusticia legal, la corrupción y la impunidad de los delitos policiales”, declaró a AFP uno de los manifestantes. También hubo movilizaciones en las islas de Lombok y de Java.

También puede leer: El ejército israelí declara Ciudad de Gaza como zona de combate

En respuesta a las protestas, TikTok anunció este sábado que suspendió durante “unos días” su función de transmisiones en directo en Indonesia. Con más de 100 millones de usuarios, Indonesia tiene una de las mayores audiencias de esta red social en todo el mundo.

Estas son las manifestaciones más violentas que ha enfrentado el presidente indonesio Prabowo Subianto desde su llegada al poder en octubre del año pasado.

Hasta el momento, siete policías fueron detenidos por la muerte del mototaxista y enfrentarán un juicio. El presidente, por su parte, hizo un llamado a la población y le pidió calma. Además, ordenó investigar la muerte del mototaxista y prometió que los policías responderán por sus actos.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com